COLUNA ABRINDO O JOGO

Edgar Martins: Já tá na história

O Esporte Clube Caratinga completou 107 anos em 2024, desde que assumiu o clube, o atual presidente Edgar Martins tem celebrado a data sempre no mês de novembro, com uma belíssima festa para todos os associados. Neste último domingo (17), não foi diferente. Convidado mais uma vez para fazer a locução do evento, pude ver de perto a alegria e o orgulho no rosto de cada sócio pelo momento do clube. Não só pelas incontáveis melhorias, mas, pelo resgate da história de grandes festas e investimentos constantes que buscam oferecer mais conforto, e valorização do clube. Em todos os momentos, Edgar fez questão de agradecer ao apoio que tem recebido do vice presidente Cláudio Polidoro, do presidente do Conselho Marcos Artuzo, do vice Lidiney Ferreira. Não se esquecendo de cada diretor, coordenador e todos os funcionários do clube. Modéstia à parte, por tudo que conheço da história do Esporte Clube Caratinga e seus presidentes, Edgar Martins já faz parte da galeria dos grandes presidentes do Dragão. E vem mais novidades por aí!

Novo Parque aquático

Que a história do Esporte Clube Caratinga começa com a criação do time de futebol, todo mundo sabe. Porém, só em 1964, o time de futebol ganhou status de clube social com Dr. Archimedes Teodoro, depois da aquisição da área atrás do campo. Uma empresa de BH foi contratada, a Metro Empreendimentos. Tinha experiência em clubes como o Círio Libanês. O lançamento se deu no Hall de entrada do Cine Brasil com exibição da maquete. Foram lançados 300 títulos, vendidos a 120 mil Cruzeiros. Pagamentos parcelados. Em 1965, houve um reajuste para 220 Mil Cruzeiros. Equivalente hoje a mais ou menos 8.000 Mil Reais

Porque estou contando isso tudo gente? Assim como Dr. Archimedes a 60 anos atrás, durante a festa de 107 anos, foi anunciado um grande projeto. O Esporte Clube Caratinga irá ganhar um novo parque aquático. Mais moderno, funcional, inovador, simplesmente lindo. Colocando o Clube, no patamar de grandes clubes das capitais. Parabéns a toda diretoria mais uma vez.

Festa da solidariedade

O jogo beneficente realizada em 15 de novembro, entre as equipes Dragões da Colina, do Esporte Clube Caratinga e 62° BPM em prol da ASADOM teve como resultado a arrecadação de mais de 80 cestas básicas, além de alimentos avulsos, totalizando um número superior a uma tonelada de donativos.

Nas comemorações dos 107 do Esporte Clube Caratinga, a iniciativa em parceria com a Policia Militar de Minas Gerais marcou um gol de placa, em prol do verdadeiro ouro das Minas Gerais: *os mineiros e as mineiras*, representados pelos 61 assistidos da ASADOM.

Rogério Silva (colaboração Capitão Ribeiro)

