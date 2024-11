COLUNA ABRINDO O JOGO

ASAFE Fazendo a diferença

Costumamos reclamar dizendo que o mundo anda muito individualista, que às pessoas não estão preocupados em ajudar ninguém. Porém, á quem pense e faça diferente. O empresário Istefam Gomes, presidente e criador da ASAFE, não tem medido esforços para fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes, tendo o esporte como ferramenta de transformação social. Depois de muito trabalho para inserir a Associação como utilidade pública municipal e estadual, o trabalho sério na captação de recurso tem dado resultado, o que possibilita que o principal objetivo de impactar na vida das pessoas seja alcançado.

Recentemente, uma parceria com a AMAC, possibilitou ampliar o número de assistidos pelo projeto, e até mesmo recuperar um ônibus que se encontrava sem condições de rodar, mas, é de extrema importância para às duas entidades. Sem dúvida, a comunidade ganha muito quando pessoas altruístas se unem.

ASAFE no Anápolis

É sempre gratificante quando percebemos que o bem e às boas ações estão se espalhando. Entretanto, isso só se torna possível quando o trabalho é bem feito, com responsabilidade e credibilidade. Afinal, estamos falando de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social. Por isso, sempre que vejo ações como da ASAFE, a satisfação é enorme. Sentimento que o presidente da Associação também comunga. “Estou muito feliz, hoje voltamos com Projeto Transformando Vidas, no bairro Anápolis. Graças a Carol da prefeitura. Às reformas ficaram top do ginásio. Eu só tenho a agradecer a ela, aos pais dos alunos e principalmente aos parceiros que tenho”, pontuou Istefam Gomes.

Gente que só sabe criticar

Na contramão de pessoas que produzem, que trabalham para fazer a diferença na vida dos outros de maneira positiva, Caratinga também tem uma meia dúzia, que ao invés de também trabalharem para melhorar a vida das pessoas, preferem criticar tudo e todos. Esses cidadãos que vivem de criticar, apontar o dedo para o trabalho dos outros, não tem por hábito, valorizar história e trajetória de ninguém. Na verdade, é uma forma distorcida e doentia de auto defesa. Afinal, enquanto estão focados em falar mal, criticar a vida e o trabalho dos outros, às pessoas não olham para a vida deles. Em sua maioria, inúteis, sem trabalho prestado que valha a pena destacar. Enfim, pessoas cuja única forma de não se tornarem invisíveis socialmente, é falar mal de quem trabalha. Pra reconhecer alguém assim, basta uma rápida olhada na biografia.

