COLUNA ABRINDO O JOGO

Viggiano: Nome forte no esporte

O sobrenome Viggiano, historicamente, sempre esteve ligado à política e ao futebol regional. Um dos primeiros personagens que se tem registro em nosso futebol, trata-se de Carmo Viggiano, craque do Esporte Clube Caratinga nos anos 50 e posteriormente técnico campeão antes da criação da Liga Caratinguense de Desportos. Na vizinha cidade Inhapim, o sobrenome é ainda mais forte e presente. Carlos Roberto Viggiano, depois de atuar como destaque vestindo a camisa dos dois grandes clubes da cidade, Faixa Azul e Botafogo, posteriormente exerceu diversas vezes o cargo de secretário municipal de Esportes, além de disso, foi responsável por vários trabalhos de base, revelando uma geração de ótimos jogadores no futebol regional. Entre eles, seu filho, Thiago Viggiano, um dos mais talentosos de sua geração. Atualmente, seu neto, filho de Thiago, é visto como craque na base. Portanto, futebol está no sangue da família, que poderia perfeitamente criar um time o “Viggiano Futebol Clube”

Na grande final do Campeonato Regional deste ano, tive o prazer de ser entrevistado por Carlos Roberto que fez parte da transmissão do canal Giro Esportivo. Algumas semanas depois, fiquei sabendo do desejo de Viggiano em ser candidato a presidente da LCD. Com toda sua experiência, e excelentes serviços prestados ao futebol. Indiscutivelmente é um ótimo nome a ser considerado.

Projetos salvam vidas

Um dos grandes orgulhos que tenho atualmente é ter feito parte da iniciativa, desenvolvimento do projeto Cidadão do Bem. Uma parceria inédita da Liga Caratinguense de Desportos, Polícia militar MG e Associação Korion de Desportos. O projeto que completou um ano em agosto, para 2025 tem objetivo de ampliar o número de crianças atendidas. Em 30 de novembro, diversas dessas crianças atendidas pelo Cidadão do Bem, farão parte do grande exame de faixa da Associação Korion, que é sem dúvida alguma, o maior momento para todos eles. Em tempo, o projeto segue precisando de apoio da iniciativa privada, para continuar transformando a vida de várias crianças através do esporte.

Secretaria: Especulações Esporte Clube

Menos de um mês após às eleições, pipocam nas redes sociais, peladas de final de semana, botecos e grupos de WhatsApp, possíveis nomes para Secretaria de Esportes do próximo governo municipal. “Candidatos” ao cargo não faltam. Porém, pela postura que tem demonstrado até agora, o prefeito eleito não me parece estar com pressa de indicar um nome. Na minha humilde opinião, tem razão em não se apressar. O risco de errar é maior.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm