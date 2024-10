COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Beto, o Rei do Regional

Essa semana, iniciei os preparativos para uma edição Especial Abrindo o Jogo para o final do ano. Remexendo em meus textos, materiais e livros sobre a história do nosso futebol, fiz uma rápida pesquisa sobre os técnicos que mais conquistaram títulos em competições promovidas pela Liga Caratinguense de Desportos. Ao final, confirmei o que já suspeitava, Webert Corrêa, “Beto”, é quem mais levantou a taça como treinador, na história de 62 anos da LCD, contando às 46 edições do Campeonato, disputado desde 1965.

Campeão em 2014 comando o Santa Cruz, 2015 no Limoeiro, 2017 pelo Entre Folhense, 2023 no Vermelhense, e a conquista mais recente, Esplanada 2024. Além disso, Beto chegou a oito finais, quatro vezes a semifinal, das 12 vezes que disputou o Regional. Com esses números, quando o assunto é Campeonato da LCD, Beto superou nomes lendários como: Sô Otávio Cirilo, Sargento Monteiro e Zé Canuta. Todos com quatro conquistas de certames promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos. Um feito que certamente, coloca o técnico campeão pelo Esplanada, como um dos maiores da história do nosso futebol amador.

Técnicos: Lendas do nosso futebol

Sempre que falamos de história, principalmente quando o assunto é uma das maiores, se não a maior paixão do brasileiro, é necessário contextualizar. Afinal, nosso futebol regional não começou ontem. Segundo conta o livro Memória Esportiva, escrito pelo amigo/ídolo, saudoso Nelson Souza, e o também amigo professor Monir Saygli, o primeiro registro de uma partida de futebol em nossa cidade, aconteceu no dia 21 de junho de 1916. Portanto, faz um tempinho. Posto isto, nosso futebol é recheado de personagens lendários. Cada um marcou uma época. Quando falamos de treinadores, nosso futebol tem nomes gigantes, que conquistaram títulos comandando os melhores times da história.

O primeiro Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos aconteceu em 1965. Mas, antes disso, já havíamos treinadores levantando taça: Zezé Papatela, Carmo Viggiano, Zé Quíper e China, conquistaram quase tudo. Porém, antes da criação da LCD.

Já na era Liga Caratinguense de Desportos, anos 60,70 e 80: Zé Canuta, Otávio Cirilo, Sargento Monteiro, Joel Tristão,l eram os principais nomes. Nessa época, é importante dizer, que América e Caratinga, além do campeonato promovido pela LCD que era chamado “Campeonato da Cidade” disputavam simultaneamente o Campeonato Regional, na época, organizado pela Liga de Governador Valadares. Aliás, a competição tinha status de 2ª divisão do Mineiro: Ipiranga de Manhuaçu, Nacional de Muriaé, América TO, Democrata GV, e tantos outros, jogavam a competição. Por isso, Zé Canuta, Sô Otávio Cirilo somam no currículo 06 títulos. Afinal, o Esporte Clube Caratinga, ganhou 04 vezes a competição promovida pela Liga GV, cada um levantou a taça duas vezes.

