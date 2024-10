COLUNA ABRINDO O JOGO

1985: O ano do tri americano

Quando digo que o Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, é o mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, não estou exagerando. Qualquer um que tenha o mínimo interesse em conhecer a história do futebol amador da região, saberá da grandeza do nosso regional. Tive o privilégio de crescer podendo assistir boa parte dessa história de perto. Assim, vi os três títulos do Esplanada (1982, 2002, 2024), o terceiro conquistado este mês diante do Santa Barbara. Mas, tive a felicidade de assistir outro tricampeonato épico. O domínio do América, campeão em 1983, 1984 e 1985.

Esta foto das redes sociais do craque Anísio, mostra o time numa partida em Bom Jesus do Galho, uma vitória por 2 a 0 diante da ASBJ, no estádio Mário Tristão totalmente lotado. (Foto: Betão, Arlindo, Anísio, Edervane e Arthur, Cleverson, Beto, Fabinho, Cesar, Oreia e Índio). Naquele ano, o Esporte Clube Caratinga não disputou o certame por estar brigado com a LCD, cujo presidente era Márcio Antônio Batista Cimini. Assim, muitos jogadores do Dragão, disputaram o Campeonato pelo América. A decisão aconteceu no extinto estádio Feliciano Miguel Abdala, uma vitória por 3 a 0 contra o Santa Rita, gols de Pina, Paulo Henrique e Índio.

Mononoca tem história

O futebol sempre será um ambiente competitivo. Isso faz dele o esporte mais apaixonante do mundo. Porém, esse mesmo ambiente, precisa ser de respeito e amizade. Nos quase três anos de mandato na Liga Caratinguense de Desportos, se tem algo que não abro mão, é respeitar e valorizar a história das pessoas. Gilberto Pinto, mais conhecido como “Mononoca”, é umas desses caras. Foi muito bom jogador, atuando principalmente pelo Esplanada. Ao parar de jogar, foi trabalhar como árbitro e auxiliar, também com competência. Em nosso gestão, tem se disponibilizado a trabalhar como mesário, independente da importância do jogo, adulto ou na base. Mononoca é um exemplo de quem realmente trabalha pelo nosso futebol. Mesmo já tendo feito tanto. Um exemplo de humildade.

Esporte: Secretaria ou Departamento?

Durante a campanha eleitoral, me lembro de ouvir em diversas oportunidades, o prefeito eleito dizer que irá criar a Secretaria de Esportes. Sem dúvidas uma ótima notícia. Afinal, uma cidade do tamanho da nossa e com tanto potencial esportivo, já passou da hora de ter uma secretaria que cuide com responsabilidade e competência do nosso esporte, tão maltrato nos últimos anos. Entretanto, não basta apenas criar secretaria. Designar alguém técnico, competente, com conhecimento e credibilidade é essencial para que às ideias saiam do papel. Tenho absoluta certeza que dentro do grupo que caminhou com ele na campanha, nomes com essas qualidades não faltam. Só precisa tomar cuidado com alguns oferecidos de plantão, que depois da vitória, anda pedindo aos outros pra ligar para o prefeito e vice, pra “falar bem do nome dele” Difícil será encontrar alguém pra falar bem dessa figura, né. Afinal, só de aparecer em foto do lado, já traz enorme prejuízo pra imagem de qualquer um.

