COLUNA ABRINDO O JOGO

Tá querendo voltar

Final do ano encerra o mandato da atual gestão da Liga Caratinguense de Desportos. Como escrevi na coluna de terça-feira (15), os prováveis candidatos começam a surgir. Quem declarou que estará na disputa em janeiro, e o dono da página de Rede Social, denominada Giro da Bola, Marcelo Cruz. Tendo ocupado o cargo em 2017, não completou um ano à frente da entidade. Ao final do mesmo ano, logo após a final do Campeonato Regional, a maioria dos clubes se uniram para exigir sua saída da presidência. Cada um apresentou um argumento para não aceitá-lo mais à frente da LCD. Pressionado, renunciou ao cargo. No ano seguinte, passou a utilizar a página na Rede Social para criticar e atacar praticamente todos que se propuseram a promover campeonatos, incluindo o Departamento Municipal de Esporte.

O ex-presidente inclusive, tem dito que conta com apoio de vários clubes, segundo ele, “insatisfeitos” com a gestão atual da LCD. Sei que o mundo da bola dá muitas voltas, mas, fico tentando entender, como clubes que praticamente escorraçaram o ex-presidente da entidade, agora estariam apoiando sua volta?

Já me homenageou

Como sempre fiz ao longo de meus quase 30 anos de carreira, sempre ofertei meus canais de comunicação, meus espaços, sem exceção a todos os presidentes que passaram pela Liga Caratinguense de Desportos. Não foi diferente com o ex-presidente Marcelo Cruz, tanto que ao final do campeonato, diante do público no estádio Dr. Maninho, fez questão de me homenagear com uma placa de agradecimento. Porém, depois da pressão dos clubes para que renunciasse, acabou me incluindo em sua extensa lista de desafetos. Provavelmente, por imaginar que eu tenha tido algum tipo de “influência” sobre os clubes. Mas, o que o ex-presidente não sabe, é que meu papel foi pura e simplesmente dar voz aos clubes revoltados com sua gestão.

Campanha dupla

O ex-presidente, da LCD, que conta apenas com sua página Giro da Bola para se comunicar com o público, além de se declarar candidato a retornar a direção da Liga Caratinguense de Desportos, tem pedido a amigos para intercederem (pedido pra falar bem do nome dele) junto ao grupo do prefeito eleito, para que seu nome seja escolhido como secretário de Esportes. Haja disposição para “trabalhar”, pelo esporte, hein.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]