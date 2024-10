COLUNA ABRINDO O JOGO

Missão cumprida

Como tenho falado desde o começo do ano, a cada momento tenho me despedido das competições como presidente da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Neste último domingo (13), encerramos com chave de ouro o Campeonato Regional adulto da LCD. Mais que dois grandes jogos, foi uma belíssima festa de público e qualidade técnica. O que comprova que nosso certame, é sim o mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. A grandeza do nosso campeonato, independe de quem esteja no cargo de presidente, tampouco da quantidade de times na disputa. Assim como tantos outros foram presidentes, deixaram seus legados e passaram, também estou de passagem. Estou finalizando meu mandato no final deste ano. Obviamente tivemos erros e acertos. Também não conseguimos agradar a todos. Aliás, nem era nossa pretensão. Críticas e contestações fazem parte do processo. Entretanto, a consciência tranquila de quem deu seu melhor ninguém irá tirar da gente.

Quando falo de missão cumprida, preciso falar da importância do trabalho em equipe. Afinal, ninguém faz nada sozinho. É importante ressaltar o esforço, dedicação, e profissionalismo da diretora Marina Pires. Ao longo desses três anos de mandato, Marina tem sido um verdadeiro esteio para que tudo funcione como programado. Uma jovem com futuro brilhante que já está escrevendo sua história em nosso esporte com letras garrafais. Com menos de 30 anos, já fez muito mais que muito marmanjo por aí que já passou dos 40.

Dobradinha na LCD?

Em janeiro de 2025 teremos eleições para nova diretoria da Liga Caratinguense de Desportos para o triênio 25/28. Algumas movimentações já estão ocorrendo nos bastidores. Uma delas, dão conta de uma possível dupla que marcou presença em diversos jogos esse ano do Regional. O atual vice-presidente da LCD Alrimar Moreira, desportista com história ligada ao Palmeiras de Santa Efigênia, e o ex-jogador Dower Dantas, com passagens vitoriosas por Esplanada e Santa Cruz. Pelo que andei sabendo, as conversas estão bem adiantadas. Obviamente, outros desportistas também estão se movimentando para formar suas chapas. Breve iremos falar de todos aqui na coluna AJ. Que seja feito o melhor para a LCD e para nosso desporto.

Será que teremos Secretaria de Esportes?

Depois do resultado das urnas no dia 6 de outubro, sou da opinião que independente de qual lado saiu vitorioso, quem ama o esporte de verdade e sabe sua importância para a vida das pessoas em suas diferenças faixas etárias e classes sociais, irá torcer para que as ideias e principalmente promessas saiam do papel. Uma delas é a criação de uma Secretaria de Esportes. Quem é do meio, sabe que sem ela, torna-se muito mais difícil, pra não dizer inviável, a consecução da maioria dos projetos.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosimca89fm