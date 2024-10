COLUNA ABRINDO O JOGO

Contagem regressiva

Este final de semana tivemos o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Regional da LCD. A 46° edição do campeonato de futebol amador mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da mata mineira. A expectativa de um grande jogo foi cumprida. Esplanada e Santa Barbara fizeram um jogo digno dos grandes momentos do nosso futebol.

Particularmente, pra mim foi mais um capítulo importante da minha história no futebol amador. Finalizando meu mandato à frente da Liga Caratinguense de Desportos, foi meu penúltimo jogo de Regional como presidente. E posso garantir, uma sensação gostosa de dever cumprido. Ao contemplar o Estádio do Carmo lotado, duas torcidas vibrando com seus times, foi inevitável não voltar no tempo. Mais precisamente ao ano de 1982, quando era apenas um menino de 8 anos, espremido na cerca de bambu atrás do gol, acompanhando o jogo entre Esplanada e Caratinga naquela final épica. Para algumas pessoas pode parecer que é só futebol, mas, para quem vive esse ambiente praticamente desde que se entende por gente, é muito mais que futebol. Porém, é hora de encerrar um ciclo.

CETTATIC sonha com equipe adulta

Um dos sonhos do coach Clayton Lopes é um dia ver Caratinga com uma equipe adulta profissional, o treinador afirma que nossa cidade produz bons valores, mas falta apoio. As crianças e jovens precisam de um espelho, ir subindo até o profissional.

Enquanto isso, Tigres de Caratinga vencem mais uma competição. Alcateia sub 09 e campeã da Copa CTG de Governador Valadares no último final de semana.

Projetos sociais

Um dos principais objetivos pessoais para 2025, e ter mais tempo para me dedicar a projetos sociais. Na minha humilde opinião, são muito necessários para tornarmos nossa sociedade mais justa. Independentemente da modalidade esportiva, todas são eficientes ferramentas de transformação social.

