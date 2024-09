COLUNA ABRINDO O JOGO

Esplanada x Santa Bárbara

Domingo (29) é dia do primeiro jogo que começa a decidir o Campeonato Regional da LCD. Em campo, dois gigantes do futebol regional. O Esplanada, que tem dois títulos, certamente vai tentar usar o fator casa para abrir uma vantagem para o jogo da volta dia 13 de outubro em Santa Bárbara do Leste. O time foi reforçado para a fase de mata-mata. O técnico Beto Corrêa ganhou mais opções para o meio-campo e ataque. Sem falar do apoio enorme das arquibancadas que vem de sua apaixonada torcida e sua charanga que não para de tocar e cantar o jogo todo.

Por outro lado, o Santa Bárbara, que já levantou a taça três vezes na história, conta com um time super qualificado tecnicamente e acostumado a jogar juntos, já que alguns fizeram parte da última conquista em 2022, e até mesmo do vice-campeonato em 2019. Para futebol amador é, sem dúvida, algo incomum. Além disso, a exemplo do Verdão, o Tubarão também conta com uma força enorme vinda das arquibancadas. Sua torcida também é grande, apaixonada e vibra com o time o tempo todo. Portanto, Verdão x Tubarão, tem tudo para ser uma final épica do campeonato mais importante do nosso futebol amador. Quem for domingo às 10h15 na Grota, não irá se arrepender.

Reunião com a PMMG

Na última quinta-feira (26), estive no 62° Batalhão de Polícia Militar acompanhado dos representantes dos finalistas do certame da LCD. Fomos gentilmente atendidos pelos capitães da PM, Ribeiro e Walace. O assunto em pauta foi a preocupação relacionada a segurança para os dois jogos das finais. Mesmo diante de uma demanda enorme por causa do período eleitoral, como sempre, a Polícia Militar MG não se furtou em apoiar dentro do possível para o momento, a decisão do Campeonato Regional. Questões de segurança para proteger torcedores, jogadores e arbitragem foram discutidos em mais de uma hora de reunião. Tudo isso para que o futebol vença.

Racismo: A luta continua

Nesta quinta-feira (26), a CBF informou a renovação da parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, entidade que luta contra o racismo no esporte, até 2030. O anúncio foi feito juntamente à publicação do 10º Relatório da Discriminação Racial no Futebol, que indicou um aumento de casos no Brasil.

A edição 2023 do estudo, feito em parceria com a CBF e o Grupo de Estudos sobre Esporte e Discriminação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta 136 casos de racismo no futebol registrados no país, um crescimento de 38,77% em relação ao ano anterior, em que houve 98 incidentes. Equivocadamente, algumas pessoas dizem que “ quanto mais fala sobre o assunto ele aumenta”. Na verdade, o que tem aumentado são os números de denúncias. Isso significa que o que antes do ficava escondido, o que era normalizado como “ bobagem”. Passou a ser visto como crime. Vai demorar um tempo, mas, com às punições, os racistas serão obrigados a engolir seus preconceitos.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm