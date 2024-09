COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu Arthur!

Em 2016, quando ocupei o cargo de diretor de Esportes no América Futebol Clube, tive alegria de iniciar o projeto América Vôlei. O projeto chegou a ter 298 crianças e adolescentes aprendendo o esporte, sob orientação do renomado Gilson Bispo, um dos melhores técnicos em formação do Brasil. Daqueles meninos, alguns se destacaram no esporte e hoje são atletas profissionais em diversas regiões do país. Essa semana recebi com enorme alegria, uma mensagem em vídeo do jovem Arthur Oliveira, que é um dos destaques da equipe de Araraquara/SP. Um dos maiores centros de voleibol do Brasil. O jovem de 21 anos, fez questão de agradecer o projeto pela oportunidade de aprender voleibol. “Se não fosse o projeto, não teria me tornado o atleta que sou hoje”

Projetos sociais tem como principal objetivo formar cidadãos melhores para nossa sociedade. A minoria irá se tornar atleta de alto rendimento como Arthur. Porém, quando isso acontece, a felicidade é gigantesca. Sensação de dever cumprido. Parabéns garoto! É só o começo.

Gratidão

Confesso que me emocionei com a mensagem do Arthur. Quando se pensa num projeto social, não se faz para ter agradecimentos, tampouco com segundas e terceiras intenções. Pelo menos não deveria ser né. Mas, quando quem foi beneficiado reconhece a importância, e demonstra gratidão a todos que trabalharam em sua formação, profissionais ou voluntários, que doaram um pouco do seu tempo para dar oportunidade a alguém de ter uma vida melhor, é realmente uma das melhores sensações que podemos sentir.

Tá faltando propostas da maioria

Faltando poucos dias para a eleição municipal em 6 de outubro, confesso que ando bem decepcionado com a maioria dos candidatos quando o assunto é o esporte. No último debate mesmo, o tema praticamente não foi abordado. Quando mencionado, aconteceu de forma muito genérica, sem profundidade alguma sobre a pauta esportiva. Quem sabe nesses últimos dias de campanha, né.

