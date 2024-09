COLUNA ABRINDO O JOGO

Arbitragem local: Valorizar é preciso

Sempre que começa o Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, um dos assuntos mais delicados é sobre arbitragem local. Afinal, algumas equipes têm preferido optar por trazer trios de outras Ligas. Um dos argumentos mais utilizado para justificar a escolha por árbitros de fora, é o fato de que os locais, criam um vínculo muito grande com várias clubes e jogadores por trabalharem em jogos dos chamados “veteranos” e algumas peladas durante a semana. Não há como negar que isso pode sim dar ao jogador, a sensação que “pode reclamar mais” por isso. Entretanto, na minha humilde opinião, o que tem peso maior é a qualidade do trabalho em campo. Afinal, independentemente de onde seja o homem do apito e seus auxiliares, no final o que irá contar é o resultado. Além disso, a pressão é muito maior nos árbitros da cidade. Um possível erro pesa mais e por mais tempo. Afinal, ele mora na cidade e as cobranças são mais que pela rede social, e presencial mesmo. É mais fácil fazer ameaças quando o árbitro mora em Caratinga. O que é lamentável em todos os sentidos. Por isso, em qualquer oportunidade de valoriza-los, é importante.

Futebol amador cada vez mais caro

Todas as vezes que converso com dirigentes dos clubes do nosso futebol, a principal reclamação esta relacionada aos valores gastos com jogadores a cada rodada. Principalmente quando o pensamento vai além de participar, e o objetivo passa a ser de conquistar o título. Alguns tradicionais clubes diante dessa realidade, tem deixado de disputar às competições. Porém, essa situação foi criada pelos próprios clubes ao longo dos anos, desde a volta do certame em 2002. O custo dos times por jogo foi aumentando de acordo com a rivalidade, disputa e até mesmo vaidade de alguns dirigentes. O caminho inverso precisa ser retomado rapidamente, sob pena do futebol amador voltar a viver um período parecido com 1996 a 2002.

Proposta em plano de governo

Recuperar nosso esporte regional, passa obrigatoriamente por reformar praças esportivas (campos, quadras e ginásios estruturalmente). Implementar o projeto Campos de Luz da CEMIG nos estádios que atendam às devidas exigências. Disponibilizar acesssoria jurídica a clubes e projetos sociais que desejam se regulamentar. Assim, tendo condições de pleitear recursos não só municipais, mas, estaduais e federais através das diversas leis de incentivo.

CED – Conselho Esportivo Distrital: Formado por membros da comunidade esportiva de cada distrito como representante para discutir as atividades realizadas entre o município e a comunidade em prol do esporte. Essa é uma das propostas que sei fazer parte de plano de governo de um dos candidatos à prefeito de Caratinga.

