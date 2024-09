COLUNA ABRINDO O JOGO

Mais uma da Korion

Foi realizado no último dia 1º de setembro, o LABS Figth Taekwondo, nas dependências da Escola Liber, “a qual agradecemos veementemente a disponibilidade do local e este evento teve como apoiadores o Laboratório Labs, Grupo Cimini, Academia Corpo e Saúde, Cindra Gold Team, Esporte Clube Caratinga e a organização da Associação Korion de Desportos, sob a coordenação do mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional”, destaca a organização.

O evento teve a participação dos alunos da Korion de todos os seus núcleos, sendo CRAS de Santa Bárbara do Leste, América Futebol Clube sob a orientação do professor Weliton Oliveira, faixa preta 2º DAN; Studio Fitness Fernanda Morais da cidade de Bom Jesus do Galho, Studio Meire Marçal do distrito de Sapucaia, Projeto Social Ensino de Taekwondo do distrito de Dom Lara, que estão sob a orientação da professor Rosemeire Marçal, faixa preta 1º DAN; da Academia Corpo e Saúde de Ubaporanga, Academia Corpo e Saúde de Caratinga, Academia Xtrainers, de Caratinga, onde o professor Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN é o responsável e os alunos do Esporte Clube Caratinga, Academia Cindra Gold Team, e Projeto Social Cidadão do BEM, realizado no 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, em parceria com a Liga Caratinguense de Desportos e a Korion desenvolvem este grande projeto para a comunidade, totalizando 150 alunos que lutaram valorosamente conquistando grandes vitórias, e com doação de 750 kg de arroz, 150 kg de feijão e 150 litros de óleo, oriundos da inscrição do evento que foi convertidas nesses alimentos que ajudaram a Cantina Áurea, agraciada pelo Grupo Cimini, a Conferência Sagrada Família do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com a indicação do Laboratório Labs e o Lar das Meninas com indicação de uma mãe de aluno da Cindra Gold Team.

“Este evento foi de grande valia, pois nossos alunos puderam experimentar um momento de competição ajudando assim no processo competitivo que hoje em dia tanto falta para nossas crianças e quero agradecer aos diretor do Laboratório LABS, Grupo Cimini, Academia Corpo e Saúde e essa amiga e mãe de aluno da academia Cindra Gold Team pelo apoio que tanto foi importante para realização do evento. Também agradecer ao Esporte Clube Caratinga, Cindra Gold Team pala parceria de sempre e agora vamos focar no exame de faixa que será realizado em breve na cidade”, salientou mestre Marcelo Cardozo.

“O Laboratório Lab’s que está no mercado há mais de 16 anos e presente em 11 municípios do Leste de Minas e Vale do Aço, sempre pensa em cuidar da saúde como um todo. E o esporte é fundamental para manter uma boa saúde e ter qualidade de vida. Além de realizar exames visando prevenção, acompanhamento, diagnóstico e tratamento, o Laboratório Lab’s sabe da importância da atividade física na saúde de todos. Por isso participar do torneio LAB’S FIGHT TAEKWONDO foi uma forma que encontramos de apoiar a saúde, e conscientizar sobre a importância de praticar alguma atividade física. O torneio foi importante, pois também teve finalidade filantrópica e várias instituições foram beneficiadas com as cestas básicas arrecadas em conjunto com a Korion e com o Mestre Marcelo, e foram doadas no dia do evento. Como um profissional da saúde e faixa preta em Taekwondo, posso falar dos vários benefícios desta arte marcial como a melhora da coordenação motora, trabalho da memória, disciplina, desenvolvimento de valores, respeito ao próximo, hierarquia, autoconfiança, capacidade de liderar, paciência, espírito de luta, humildade e uma série de outros benefícios. Caratinga contou com um grande evento e o Laboratório Lab’s Caratinga tem orgulho de ter contribuído para sua realização. Somos especializados na realização de Exames Laboratoriais, Citopatológicos, Biópsia, Toxicológico e todo tipo de exame. Estamos localizados na Avenida Olegário Maciel, 388, centro, telefone e WhatsApp 33 99864-7239. E agradecemos a todos os pais, crianças e adolescentes que participaram e contribuíram com a realização do LAB’S FIGHT TAEKWONDO”, falou Max Barcelos, diretor do LABS. “Estamos muito satisfeitos com este Torneio e o Grupo Cimini sempre estará apoiando eventos dessa importância em nossa cidade”, disse Tadeu Cimini, representante do Grupo Cimini.

Agora a Korion se prepara para novos eventos em Caratinga.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]

Colaboração Mestre Marcelo Cardozo