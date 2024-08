COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Rodada decisiva

Final de semana promete muitas emoções em dois estádios regionais. Em Pingo-d’Água, o Córrego Novo recebe o Santa Bárbara, jogando por uma vitória simples para avançar em segundo no grupo. O problema, é que o Tubarão até agora tem 100% de aproveitamento com números impressionantes. O próprio Córrego Novo foi goleado por 6 a 0 na primeira rodada. Em caso de derrota ou empate, a segunda vaga do grupo fica com o 1°de Maio que fica torcendo pelo Santa Bárbara.

O estádio Dorival Giolo, em Piedade de Caratinga, recebe o clássico local entre Chapecoense x APEC. As duas equipes que empataram na estreia em 1 a 1, entram em situações diferentes em campo. A Chapecoense mandante, precisa vencer para se classificar em segundo lugar no grupo que até o momento tem o Esplanada como primeiro. Por outro lado, a APEC joga pelo empate pra ficar em segundo lugar, ou até mesmo uma vitória para tentar o primeiro lugar, deixando o Esplanada em segundo. Promessa de grande jogo. Ambos às 10h.

Projeto maior

Atualmente, o Projeto Cidadão do Bem, fruto da parceria com a Liga Caratinguense de Desportos, Associação Korion e PMMG, atende a cerca de 40 crianças de 5 a 10 anos com aulas às terças e sábados, pela manhã, na quadra do 62° Batalhão no bairro Aparecida. Porém, muitos pais pedem já faz tempo para que a faixa etária seja ampliada. Diante desses pedidos e, principalmente, um estudo da demanda e necessidade, a coordenação do projeto está trabalhando na busca de apoio para atender o pleito das famílias. A intenção e entender turmas que atendam alunos até 15 anos.

Secretaria de Esportes

Caratinga, uma cidade com mais de 90 mil habitantes, não tem uma Secretaria de Esportes, enquanto cidades com orçamento bem menores têm. Para algumas pessoas que não sabem como funciona dotação orçamentária, leis de incentivo, não têm noção da complexidade dos diversos projetos sociais esportivos que podem, e devem ser ofertados a população, talvez não vejam diferença entre Departamento de Esporte e Secretaria de Esportes. Porém, existe grande diferença, a começar pela autonomia de não estar vinculada a uma pasta onde o secretário não tem esporte como prioridade.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm