COLUNA ABRINDO O JOGO

Rodada quente no Regional

O final de semana foi quente dentro e fora de campo no Campeonato Regional da LCD. O estádio do Carmo foi palco da vitória do 1° de Maio por 1 a 0 sobre Córrego Novo. Confronto direto pela segunda vaga no grupo, onde o Santa Bárbara já é o primeiro. O Touro do Sal chega a 4 pontos, o adversário também pode chegar a quatro, caso vença seu último jogo exatamente contra o Tubarão. Empatando em pontos e levando vantagem no critério de desempate.

APEC 2×1 Esplanada foi um jogo no primeiro tempo, outro no segundo. O time alviverde abriu o placar, mas os donos da casa empataram e pressionaram muito até consegui o gol da virada por 2 a 1. Com esse resultado, o grupo ficou embolado, embora o Esplanada esteja já classificado com 7 pontos. Entretanto, pode perder o primeiro lugar, caso a APEC vença o clássico contra a Chapecoense no próximo domingo (1/9). Portanto, a última rodada promete muito.

Pênalti polêmico

O lance do pênalti a favor dos donos da casa, marcado com convicção pelo árbitro Edson da Silva na vitória da APEC contra o Esplanada, causou revolta em jogadores, torcedores e dirigentes do time alviverde. Pela primeira vez na competição, não estava no estádio, e sim acompanhando uma transmissão pelo YouTube. Imediatamente ao final do jogo, recebi inúmeras mensagens com um vídeo de segundos, mostrando o lance do pênalti. Curiosamente, todos os vídeos com o mesmo ângulo de visão. Portanto, só tenho condições de opinar tendo observado esse vídeo, já que não estava no estádio. Na minha humilde opinião, e obviamente interpretação, o árbitro cometeu um erro na marcação. Se tivesse marcado falta de ataque faria até mais sentido. Mas, sempre ressaltando que só tenho uma única imagem, e do sofá da sala é sempre mais fácil, podendo ver e rever várias vezes o lance. Já o árbitro, tá no calor do jogo, pressionado pelos dois lados, e principalmente, tendo que tomar uma decisão em questão de segundos. Ouvindo colegas e demais pessoas que estavam no estádio, praticamente unânime que não houve a penalidade.

Responsabilidade

Quando o torcedor acusa o árbitro de “mal intencionado”, dispara xingamentos e acusações, tento sempre olhar como sendo um ato passional. Afinal, torcedor é movido por paixão. Desde que não extrapole, até consigo compreender. Porém, quem está a frente de um clube, dirigente, técnico, quem tem o poder da comunicação e um microfone na mão, e são parte do espetáculo diretamente, tem a obrigação de ter responsabilidade com as palavras, e principalmente com as atitudes. Existe uma grande diferença em fazer críticas a atuação do árbitro, e acusações. A primeira não carece de provas, a segunda sem dúvida. Afinal, se alguém tem algo que comprove que o erro foi com a intenção deliberada de prejudicar um,e consequentemente favorecer outro, para o bem do futebol, deve apresenta-las. Ficar apenas no blablablá com insinuações não resolve, tampouco colabora com o futebol.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm