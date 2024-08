COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Rodada decisiva

A rodada do final de semana do Campeonato Regional da LCD pode ser decisiva para às pretensões de alguns clubes. Santa Bárbara e Esplanada já se garantiram na semifinal em seus grupos. Aliás, o Tubarão conquistou com antecedência a melhor campanha da primeira fase, garantindo pelo regulamento, uma eventual final em casa, caso passe pela semifinal. O time azul e branco folga na rodada, que terá o confronto entre 1° de Maio x Córrego Novo que brigam pela segunda vaga no grupo.

O Esplanada irá até Piedade de Caratinga enfrentar a Associação de Piedade “ APEC”. Depois do frustrante empate em casa contra a Chapecoense, a torcida espera uma vitória mesmo fora de casa. Porém, os donos da casa também precisam da vitória para chegar em vantagem no clássico da última rodada na briga pela vaga no grupo. O time de Piedade tem chances matemáticas de ser ainda o primeiro do grupo.

Cidadão do Bem: Esporte salva vidas

Idealizado pela Liga Caratinguense de Desportos, o projeto nasceu em agosto de 2023, numa parceria inédita entre LCD, Associação Korion de Desportos e Polícia Militar MG, através do 62° Batalhão, situado no Bairro Aparecida em Caratinga.

40 crianças de 05 a 09 anos, recebem aulas de Taekwondo, ministradas pelo renomado mestre Marcelo Cardozo, 6° Dan, responsável pela formação de muitos professores faixas pretas ao longo de seus 35 anos de artes marciais. Todas às aulas e o material usado, são 100% gratuitos para os alunos. As aulas acontecem na quadra do Batalhão, às terças-feiras e sábados às 9h.

Diante da enorme procura das famílias, que buscam espaços seguros, ambientes saudáveis onde seus filhos recebem instruções para a vida, estamos recebendo um número enorme de pedidos para que possamos ampliar as turmas e principalmente a faixa etária a ser atendida no projeto. Entretanto, não contamos com verba pública de nenhuma esfera de governo (municipal, estadual ou federal). Desde o começo, temos contado com apoio de empresas parceiras, nosso trabalho, assim como do mestre Marcelo Cardozo totalmente voluntário. Porém, para continuar nosso trabalho, no objetivo de colaborar para uma sociedade com cidadãos melhores, precisamos de mais parceiros nessa luta. O projeto está buscando apoio de patrocinadores.

Muito ajuda quem não atrapalha

Caratinga talvez seja uma das poucas cidades que conheço, onde temos mais pessoas torcendo para que projetos deem errado, e até tentando sabotar, do que pessoas que querem colaborar para o sucesso de uma ideia. Para algumas pessoas, só desejam sucesso de alguma coisa, se a ideia forem deles, ou levarem alguma vantagem pessoal. Caso contrário, querem mesmo é que dê errado. É triste, mas é verdade.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]