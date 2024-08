COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Festa das torcidas

Quando falo ou escrevo sobre a grandeza e importância do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, não estou me referindo a quantidade de participantes, até porque, historicamente nunca foi um certame com grande número de clubes por edição. Desde sua criação em 1965, até 2023, a média de times por competição sempre foi entre oito e dez clubes. Porém, a grandeza, importância e, principalmente, o charme do campeonato está no nível técnico dos times e consequentemente dos jogos. Assim, mesmo sendo uma competição onde a entrada não é gratuita, já que os clubes precisam da receita da bilheteria para cobrir seus custos, o público está sempre presente deixando o espetáculo ainda mais bonito dentro e fora de campo. Portanto, nenhum outro campeonato de futebol amador da região é tão tradicional e importante quanto o Campeonato Regional da LCD. Conquistá-lo é entrar definitivamente para a história do nosso futebol. Este final de semana, a promessa é novamente de festa nas arquibancadas em Caratinga e Santa Barbara do Leste.

Regional: Dois grandes jogos

Domingo (18) a bola vai rolar para o início do segundo turno do certame da LCD. Em Caratinga a festa promete ser grande no estádio do Carmo, campo do Esplanada. Depois de vencer de virada a ótima equipe da Chapecoense em Piedade de Caratinga, o duelo agora será na Grota. O time pietatiano quer dar o troco, o Esplanada quer manter 100% para brigar pela melhor campanha na primeira fase.

O estádio Francisco Ferreira Maia será palco de Santa Bárbara x 1° de Maio. No primeiro turno, jogaço bem jogado com vitória do Tubarão por 1 a 0 fora de casa. Mas, o Touro do Sal já mostrou que tem time e muita garra para enfrentar o Tubarão. Será outro jogão.

Dizem que “esporte não dá voto”

Ao longo dos anos, ouço que os investimentos por parte de políticos em esportes não acontece, porque “esporte não dá voto”. Porém, estranhamente, a cada quatro anos, surgem diversos candidatos a vereadores que registram suas candidaturas como: Fulano do Esporte, Beltrano do Esporte, Sei lá quem do Esporte. Porque, se “esporte não dá voto”?

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]