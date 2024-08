COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Nos despedindo

Como todos sabem, dezembro encerramos nossa gestão à frente da Liga Caratinguense de Desportos. Passagem iniciada no começo de 2022. Também é do conhecimento de todos há mais de um ano anunciei que não iria permanecer para um segundo mandato. Desde então, a diretora de competições Marina Pires, disse que em mantida minha decisão, ela também não ficaria na LCD em uma próxima gestão. Isto posto, na última semana, Marina pediu seu desligamento temporário da entidade, depois de ter confirmado sua pré-candidatura a uma cadeira no legislativo municipal de Caratinga. Portanto, a cada promoção: Copa Menino Maluquinho, Regional sub 11 e 13, Copa da Amizade, e Campeonato Regional adulto, estamos nos despedindo de nossos cargos a frente da Liga Caratinguense de Desportos.

Todos passam

2025 tem eleições para a escolha do novo presidente da LCD e sua diretoria. Estou na torcida para que bons nomes possam surgir para também colaborar com nosso esporte Regional. Em conversa com o atual vice-presidente Alrimar Moreira, disse estar disposto a reunir um grupo comprometido para colocar seu nome como candidato. Desejo todo sucesso do mundo pra ele.

Algumas pessoas até acham que eu deveria permanecer mais um triênio. Porém, faço parte do grupo que não pensa que somos maiores que cargos e posições que ocupamos. Na minha humilde opinião, tudo passa, inclusive às pessoas e seus cargos. Sei que nem todos pensam assim, seja por interesse financeiro, ou vaidade pessoal, tem muita gente por aí que não mede esforço para permanecer em cargos. Principalmente, se esses forem públicos com boas remunerações. Fazem de tudo para não deixar seus postos. Alguns mentem, traem amigos, inventam histórias contra quem pode ameaçar seus lugares. Para esses, o recado é simples: Todos passaremos!

Futebol não para

Parabéns, mais uma vez, ao time dos Galáticos. A rapaziada participou do quadrangular em Sapucaia e conquistou o título no último domingo (11). A taça foi conquistada com duas vitórias: 5 a 4 sobre o Vila Nova de Sapucaia, e Juventus da Santa Cruz por 2 a 0 , gols de Ryan Miguel. Enquanto muitos pensam que o futebol amador tá acabando, nos distritos e diversas comunidades, o futebol amador tá muito vivo e forte.

