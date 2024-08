COLUNA ABRINDO O JOGO

Projeto diplomado

Neste sábado, os alunos do projeto Cidadão do Bem de Tae Kwondo, desenvolvido na quadra do 62° Batalhão, numa parceria da Liga Caratinguense de Desportos e a Associação Korion, receberão os diplomas do primeiro exame de faixa deles. O projeto que está completando 01 ano nesse mês, tem transformado a vida de dezenas de crianças de 05 a 09 anos na comunidade do bairro Aparecida. Melhorias no comportamento na escola, em família e mais disciplina, tem sido apenas algumas das muitas mudanças observada pelos pais e responsáveis pelos alunos do projeto. Mestre Marcelo Cardozo, com larga experiência na formação de cidadão, atletas, incluindo muitos faixas pretas, tem ministrado às aulas pessoalmente nas manhãs de terças e sábados. Obviamente um privilégio e uma garantia de que todos estão recebendo a melhor formação possível, afinal, mestre Marcelo é a principal referência do tae Kwondo regional a cerca de três décadas. Muitos são os pedidos para que a faixa etária seja estendida pelo menos até 15 anos, formando assim novas turmas, a possibilidade está sendo avaliado pela LCD, PM e Korion, parceiros no projeto.

Um ano de projeto

Me lembro como se fosse hoje, do lançamento do projeto Cidadão do Bem. Uma parceria inédita até então ( Liga Caratinguense de Desportos, Polícia Militar MG e Associação Korion de Desportos). O objetivo era usar o esporte, a arte marcial do Tae Kwondo como ferramenta de transformação social, para dar oportunidade a crianças em área de vulnerabilidade. Me recordo bem, na primeira reunião com familiares, fomos questionados sobre a continuidade do projeto, afinal, os pais estavam preocupados porque vários outros começaram e logo foram encerrados deixando os meninos frustados. Bom, acho que a resposta tem sido dada a cada treino. Como presidente da Liga Caratinguense de Desportos em final de mandato, preciso agradecer muito ao comando da Polícia Militar MG, através do 62° Batalhão, e a Associação Korion pela parceria. Sem isso, seria impossível a realização do Cidadão do Bem.

Esporte Salva Vidas

Em ano eleitoral, costumam surgir muitos candidatos dizendo que são defensores do esporte, que apoiam, blá, blá, blá. Mas, pergunto: De todo os candidatos que dizem ser desportistas, quantos tem serviços prestados ao esporte? Quais projetos sociais foram desenvolvidos por algum deles? Então, tenho quase certeza que a quantidade de candidatos que realmente sabem da importância do esporte na formação de cidadão, da pra contar nos dedos de uma única mão.

