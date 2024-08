COLUNA ABRINDO O JOGO

Mais que esporte

A Associação Korion de Desportos realizou neste último sábado (02/08) a doação dos alimentos arrecadados pelos os alunos da Korion na Campanha de Alimentos Solidários que faz parte da Gincana Educacional 2024, onde são realizados vários eventos juntando a família em prol do bem ao próximo e foram arrecadados cerca de 300 kg de alimentos e material de limpeza, doados a Cantina Áurea pela Tinauto Tintas, pelo empresário Rafael Viza, a escolha, contemplou a entidade pelo ótimo trabalho social realizado ao longo de 70 anos na cidade de Caratinga. “A Cantina Áurea, instituição que há quase 70 anos ampara os irmãos em situação de vulnerabilidade social na cidade de Caratinga, mais uma vez foi contemplada com doações da Associação Korion e seus parceiros. O projeto desenvolvido pelo Mestre Marcelo que une as famílias dos alunos da instituição e visa levar solidariedade às pessoas por meio do esforço em conjunto, entregou alimentos e material de limpeza em doações para a Cantina. Os representantes da Cantina Áurea ressaltaram o quanto ações como essa são importantes para manter o trabalho de assistência daquela instituição. Agradecemos a cada um que participou da campanha, destacando a importância da solidariedade para com os mais necessitados”, disse Noé Neto, representante da Cantina. A Korion sempre procura enaltecer a parte social unindo a família em prol do nosso irmão menos favorecidos. “Sempre procurei ajudar as pessoas quem necessitam, mas com na criação da Gincana Educacional pude fazer com que muitas pessoas pudessem fazer o mesmo e quero aqui agradecer nossos apoiadores da Gincana através das direções: Soares Supermercados, Studio Ferraz, Esporte Clube Caratinga, Academia Cindra Gold Team, InforCell Caratinga, Lab´s Laboratório, Tinauto Tintas, que nos ajudam doando os prêmios que fazem todos se empenharem a participar de todos os eventos que a Korion cria, e agora nosso próximo evento será LABS Figth Tae Kwon-Do, onde também iremos ajudar alguma entidade da cidade, e logo depois o Fest Family 2, todos os eventos fazem parte da Gincana Educacional 2024”, disse Mestre Marcelo Cardozo, Faixa Preta 6º DAN Internacional e Presidente da Korion.

A força do Regional

A ótima presença do público nas primeiras rodadas do Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), comprova a força e tradição do certame, independentemente do número de participantes. O Campeonato que é o mais antigo da região, promovido desde 1965, passou por inúmeras transformações, assim como o próprio futebol amador. Entretanto, falou em Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, o peso é diferente. A importância é outra para quem joga, e para quem vai aos estádios. Tanto que em outras competições do amador da região, onde a entrada é gratuita, não tem o mesmo público do Regional, onde os clubes cobraram ingressos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]