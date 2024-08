COLUNA ABRINDO O JOGO

ASAFE: DNA de campeão

A 8ª edição da Copa da Amizade foi mais uma vez um enorme sucesso. Mas uma equipe em especial tem muito que comemorar. O projeto ASAFE, conquistou o título da categoria sub 12 e chegou entre os quatro melhores no sub 14. Um desempenho que merece aplausos por ser tratar de um trabalho cujo principal objetivo não é a formação de atletas e sim de cidadãos. Um trabalho incipiente para alguns, mas, já consolidado para quem acompanhou desde o começo. Estruturado internamente com toda documentação em dia, o que possibilita pleitear diversas parcerias. Através de seu fundador Istefam Gomes, a ASAFE desenvolve um trabalho espetacular tendo o futsal como ferramenta de transformação social, embora títulos não sejam o objetivo principal, é inegável que às conquistas dão mais visibilidade, e motivam os meninos a se dedicarem cada vez mais. Na minha humilde opinião, o projeto merece ser visto com especial carinho, e ser até mesmo copiado como modelo a ser seguido.

Tem espaço para todo mundo

Que tenho amizade e respeito pelo criador do projeto ASAFE Istefam Gomes não é novidade pra ninguém. Afinal, é sempre com muita satisfação que vejo alguém fazendo algo para o próximo, doando principalmente seu tempo para melhorar a vida das pessoas. Admiro ainda mais iniciativas que não vem acompanhadas de segundas e terceiras intenções, cujos objetivos não são claros. Nesse caso, desde o começo, ficou evidente que trabalhar o social é o mais importante.

Por outro lado, é muito legítimo quem tem o esporte como meio de sustento, e vê a formação de atletas como uma profissão. Aliás, é necessário que tenhamos profissionais que trabalhem essa formação. Projetos sérios definem muito bem iniciação e competição. Não só temos espaço para ambos, como são necessários e se complementam. Entretanto, honestidade em todo processo é primordial para que objetivos sejam alcançados.

Regional: Bola vai rolar para a terceira rodada

Domingo (4) é dia de curtir mais uma rodada do campeonato de futebol amador mais importante e tradicional de toda região. Tenho absoluta certeza que veremos dois grandes jogos. O nível técnico do certame tá alto como esperado. Quem for aos estádios nesse domingo não se arrependerá.

Rogério Silva

