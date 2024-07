COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 11 e 13: Vale vaga na final

O Campeonato Regional da LCD categorias 11 e 13 conhecerá seus finalistas hoje. Na categoria sub 11, a Escola do Flamengo de Caratinga já garantiu vaga ao golear o projeto CONSEP de Vermelho Novo por 5 a 0 no estádio do Carmo. Porém, na categoria sub 13, tem o desafio de encarar o forte time da Associação Desportiva Imbé de Minas ( ADIM) neste sábado no estádio Dário Grossi ás 09:00 horas. Um empate dá a vaga ao Rubro Negro.

Os outros dois confrontos acontecem em Ipanema. Os donos da casa, precisam vencer a Cettatic de Caratinga por 4 de diferença tanto no sub 11 já que perderam na ida por 4 a 1, assim como precisam de quatro gols de diferença no Sub 13, para superar os 3 a 0 da derrota em Caratinga.

Embora Escola do Flamengo e Cettatic tenham vantagem para os confrontos de hoje, quem joga em casa tá confiante que é possível uma virada. Em competições de base de alto nível como o Regional, não é impossível.

Regional adulto vêm aí

Trabalhar com futebol amador, categoria adulto tá cada vez mais difícil. Essa é uma constatação geral de quem tá no meio. Montagem de bons elencos com objetivo de ser campeão tá cada vez mais caro. Isso, porque a valorização exagerada de alguns jogadores, na maioria das vezes os mesmos de sempre, tem inviabilizado a participação de vários times.

A exemplo do que aconteceu em 2002, quando o certame voltou a ser disputado depois de 06 anos de inatividade, com a participação de 06 clubes, agora em 2024, novamente seis clubes se apresentaram em condições de jogar a competição. Alguns clubes históricos com títulos conquistados ao longo das 46 edições do certame, alegaram problemas internos e até mesmo falta de apoio financeiro para participar. Por outro lado, quem vêm para o campeonato, promete chegar forte para manter a tradição do Campeonato Regional. A bola rola dia 21 para a primeira rodada.

Agora todo mundo têm projeto

Tenho escrito aqui com alguma frequência, sobre a quantidade de pré candidatos, se dizendo “defensores do esporte”. Obviamente que nós que estamos no meio, lutando com dificuldade a tanto tempo, adoraríamos que realmente tivéssemos muitos políticos interessados pela pauta esportiva. Porém, eu que profissionalmente estou no meio a 29 anos, desde que tive minha carteira assinada em julho de 1996 na equipe de esporte da Rádio Caratinga AM 970, sei perfeitamente que a enorme maioria que diz ser “defensor e apoiador” do esporte, nunca apresentaram para sociedade, um único projeto esportivo. Mas, em ano eleitoral, brota projeto fictícios de todos os lados.

