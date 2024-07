COLUNA ABRINDO O JOGO

Parceria para o bem

A ASAFE, Clube Caratinga e a cooperativa CRESOL promoveram o Dia C, Dia de Cooperar. Foi realizada uma manhã de lazer com as crianças do projeto ASAFE Transformando Vidas. O presidente do Esporte Clube Caratinga, Edgar Martins, contribuiu muito para que tivesse esse evento, e a gerente do CRESOL Marina e toda sua equipe ajudaram muito com brindes, algodão doce, pipoca e lanches para as crianças. Istefam Gomes disse: “Gostaria também de agradecer aos pais que levaram as crianças, pois sabemos que sem os pais o projeto não irar acontecer, agradecer todos os colaboradores do projeto, toda equipe da ASAFE, Rayssa, Mariana, Selma, Jeferson e Marcolino”.

Ester em campo

Sempre que tenho a oportunidade de assistir a garota Éster em campo, atuando no meio-campo do time Sub 13 da ADIM, fico muito feliz. Primeiro pelo talento e qualidade do futebol jogado por ela; segundo, pela coragem em atuar com desenvoltura em meio aos garotos. Talvez para algumas pessoas, possa parecer estranho, para outras mais radicais nem deveria ser autorizado meninas jogarem em meio aos meninos. Me lembro quando fui perguntado se Éster poderia ser inscrita no Campeonato Regional em 2023, minha resposta imediatamente foi: Sim! Claro. Além de minha opinião pessoal que ninguém deve ser impedido de fazer o que gosta, principalmente uma criança, obviamente a decisão seguiu diretrizes da entidade que máxima do futebol brasileiro.

Em prol da inclusão e rumo à igualdade de gênero no futebol brasileiro, a CBF regulamentou que as competições amadoras podem ser mistas no Brasil. Isto significa que as atletas poderão fazer parte de equipes e que equipes exclusivamente femininas poderão participar de competições masculinas, a critério de cada entidade organizadora. A nova regra poderá ser aplicada em todas as categorias, da iniciação esportiva ao futebol amador adulto.

A base é show

Final de semana foi para acompanhar os jogos de ida do Campeonato Regional categorias sub 11 e 13 da Liga Caratinguense de Desportos. Escola do Flamengo de Caratinga e Cettatic saíram em vantagem em busca de vaga na final. Não sei quem será campeão. Mas, tenho certeza que promover a base sempre vale a pena. Triste da cidade que não sabe valorizar a formação.

