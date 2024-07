COLUNA ABRINDO O JOGO

Maior evento do Brasil

Caratinga recebeu essa semana a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, JEMG/2024, a solenidade de abertura aconteceu na noite de terça-feira (02) no parque de exposições João da Costa Mafra.

Antes da abertura dos jogos, a analista da Secretaria de Estado da Educação e responsável pelo JEMG, Celina Sousa Gontijo, visitou a Rádio Cidade para uma entrevista ao vivo, acompanhada dos representantes da 6ª Superintendência Regional de Ensino, Daniela Dutra de Paiva e Wayne Barbosa. Celina falou sobre a grandiosidade do JEMG, da importância da parceria entre Secretaria de educação do estado, SRE e Departamento Municipal de Esporte para o sucesso dos jogos.

Na entrevista, pude questioná-la sobre políticas públicas desenvolvidas pelo governo de Minas Gerais, a analista falou de todo planejamento para os jogos que acontecem em todo o Estado, com a participação de 13.000 alunos. São seis Regionais simultaneamente, o que exige um trabalho que começa em fevereiro.

Semifinal da base

Neste sábado (6), os meninos das categorias sub 11 e 13 começam a disputar a fase semifinal do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Agora é mata-mata com jogos de ida e volta. Quem já disputou o Regional nessa idade, sabe muito bem o que deve estar passando pela cabeça dos meninos. Alguns nem dormem na noite anterior aos jogos. Cabe aos pais e técnicos deixá-los tranquilos para apenas jogar bola, sem aumentar ainda mais essa pressão. Serão grandes jogos não tenho a menor dúvida.

Copa da Amizade será show

Mesmo diante de inúmeras dificuldades e obstáculos, a Liga Caratinguense de Desportos segue cumprindo seu propósito. Na segunda quinzena desse mês, nossa cidade receberá mais uma vez, mais de 900 atletas, além de comissões técnicas de 31 times, divididos em sete categorias, representando 19 cidades para a 8° edição da Copa da Amizade de futsal do dia 25 a 28. Será show!

