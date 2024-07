COLUNA ABRINDO O JOGO

Taekwondo: Avaliação em Sapucaia

Na noite de 28 de junho foram avaliados os alunos do núcleo da Associação Korion de Desportos no distrito de Sapucaia do Studio Meire Marçal, onde estiveram presentes alunos e familiares que puderam presenciar todos os alunos demonstrando suas técnicas apresentadas para o avaliador mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional que foram comandadas pela professora Rosemeire Marçal, faixa preta 1º DAN. Parabéns a todos!

Exame de faixa do projeto Cidadão do Bem

No dia 29 de junho foi realizado o exame de faixa dos alunos do Projeto Social Cidadão do BEM, de iniciativa entre a Liga Caratinguense de Desportos, Polícia Militar de Caratinga e Associação Korion de Desportos, assim como os alunos da Academia Esporte Fitness, e Esporte Clube Caratinga, que têm os professores infantis Thales Bagli, Caio Renato e Kauã Vitor sob a orientação do Mestre Marcel Cardozo, faixa Preta 6º DAN Internacional e Presidente da Associação Korion de Desportos. Exame este realizado na quadra do Batalhão de Polícia Militar de Caratinga a quem agradecemos a disponibilidade do local e estrutura para a realização do exame.

“Queremos agradecer a todos os apoiadores desse projeto Cidadão do BEM, Supermercado Soares, Viação Santa Elizabeth, Sorvetes Amaretto, Café Paula Maciel, Tinauto Tintas assim como os parceiros do projeto, Liga Caratinguense de Desportos, na pessoa do seu presidente Rogério José da Silva, e ao Tenente Coronel Gustavo Gomes de Melo, Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, que não mediram esforços para que esse Projeto pudesse atender a comunidade caratinguense e aos responsáveis pelas parcerias que vem a tempos tendo sucesso a cada ano que é Cindra Gold Team do senhor Eduardo Cindra e Edgar Martins, presidente do Esporte Clube Caratinga.”, disse Mestre Marcelo que avaliou todos os alunos. Estiverem presentes no exame familiares que puderem ver o quanto a Arte Marcial coreana vem auxiliando no processo educacional desses alunos que a muito vem ajudando na cidade e região de Caratinga. Abrilhantaram o exame com a valorosa presença os senhores capitão Walace Miranda e tenente Renato Eliezer representando o 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, Rogério Silva e Marina Pires representando a Liga Caratinguense de Desportos e o senhor Rogério Soares, representando o Supermercado Soares. Agora os alunos se preparam para os novos eventos que vem por aí que são Lab´s Figth Taekwondo, Desafio Gourmet e Fest Family II, Manhuaçu Open, Alimentos Solidário. Estiveram presentes no exame os professores Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN, Rosemeire Marçal, Rafael Campos Boy, Daniela Ferreira, faixas pretas 1º DAN, também os professores infantis Thales Henrique Bagli, Caio Renato Ferreira Anacleto e Marcos Davi, faixas pretas 1º DAN, assim como os instrutores Kauã Vitor Marinho e Diego Henrique Albano Rocha, faixas vermelha ponta preta 1º GUB. Aguardem, em breve melhores informações. “AQUI A FAMÍLIA FAZ TODA A DIFERENÇA”.

