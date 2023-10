COLUNA ABRINDO O JOGO

Cettatic vai virar franquia

Já não é novidade pra ninguém o enorme sucesso da metodologia Cettatic Sports. O que começou como um sonho do ex-jogador, aliás um dos mais talentos de sua geração, Clayton Lopes, em pouco tempo se tornou uma realidade com resultados expressivos em diferentes categorias. Criada por Clayton, a metodologia Cettatic se baseia em pilares sólidos: Disciplina, foco, treinamento, evolução, alto rendimento, que inevitavelmente geram resultados. Diversos pais relatam sobre evolução técnica e cognitiva de seus filhos depois de apresentados ao método criado e desenvolvido por Clayton. As conquistas em diversos torneios em diferentes cidades e regiões, chamou a atenção de vários profissionais que se interessaram em ter acesso ao sistema de treinamento e didática Cettatic. Diante disso, o Coach foi convencido a compartilhar a metodologia que já se provou eficiente e vitoriosa, através de franquias. Breve, profissionais, clubes, escolas ou simplesmente desportistas que quiserem levar para sua cidade, ou comunidade a Cettatic, será possível através do sistema de franquias que já está sendo formatado pela equipe de Clayton Lopes.

Em tempo, quem ainda não viu funcionar na prática, terá algumas oportunidades ainda este ano, com as equipes Cettatic em ação, em algumas competições:

Copa do Café sub 15 e 17 (futebol)

Intermunicipal de Caratinga sub 11 e 13 (futebol)

Copa Sesc de GV sub 09 e 11 (futsal)

Copa Zico sub 09, 11 e 13 (fut 7)

Mineiro sub 08 (futsal)

Copa Verão sub 09 a 17 (futsal)

São as competições que finalizaram a temporada 2023.

Competições: Abertas ou fechadas?

Sempre que se vai promover competições de qualquer modalidade, principalmente futebol, seja na base, adulto ou até mesmo máster, surge a pergunta: Deve ser aberta a participação de atletas de qualquer lugar ou deve-se restringir a jogadores da cidade? Toda reunião de começo de competição o tema gera polêmica e discussões acaloradas. Como ex-atleta, que teve o privilégio de competir em todas as modalidades, sou sempre a favor de competições abertas. Faço parte de uma geração, onde todo garoto, sonhava em jogar no Esporte Clube Caratinga. O clube recebia garotos de todas regiões nos treinamentos de sábados pela manhã, começava pela “escolinha A”. Lembro de ter meninos que ficavam felizes em jogar na “escolinha H” tamanha era a quantidade de garotos. Entendo perfeitamente que a realidade atual é bem diferente. Porém, continuo acreditando num futebol para todos, inclusivo, democrático. Além disso, só se evolui, competindo com os melhores, independentemente de onde sejam. Entretanto, campeonato fechado ou aberto não são excludentes. É perfeitamente possível ter os dois. Basta um pouquinho de organização de quem promove, e obviamente de quem disputa.

Rogério Silva

