COLUNA ABRINDO O JOGO

Vale vaga na final

Domingo (24) é dia de conhecermos os finalistas do Campeonato Regional. Sem dúvida às emoções estarão à flor da pele em dois estádios que certamente estarão lotados. Em Bom Jesus do Galho, a ASBJ vai precisar de pelo menos dois gols para forçar a decisão por pênaltis, ou três para se classificar direto para a final. A tarefa não será nada fácil, afinal, o adversário é o atual time campeão Regional e da Copa do Café, os dois campeonatos mais difíceis de todo o interior mineiro. O Santa Bárbara é um time entrosado, onde a maioria dos jogadores jogam pelo Tubarão a pelo menos três anos. Isso para futebol amador é muito tempo e incomum. Mas, o Lobo confia na sua tradição de ser quase imbatível jogando no Mário Tristão. O placar de 2 a 0 a favor do Santa Barbara é uma ótima vantagem, mas, o discurso depois do jogo do lado azul e branco é que não tem nada definido, do lado tricolor a fala era parecida, confiante que é possível vencer e chegar a decisão. Quem irá se classificar não sei. Mas, tenho certeza de um jogaço.

Em Vermelho Novo, sem dúvida teremos outro grande jogo. Os donos da casa entram em campo com uma ótima vantagem de 2 a 0 no placar, além de poder contar com o fato de jogarem em casa. Entretanto, a ótima equipe da APEC acredita que é possível vencer fora de casa e voltar com a vaga para Piedade de Caratinga. Porém, sabe que não pode repetir erros da primeira partida. Pode-se até dizer que os donos da casa entram em campo com um certo favoritismo pelo resultado e o desempenho do primeiro confronto, mas, sabem que não podem relaxar porque do outro lado tem um grande time. A verdade é que será mais um final de semana de muitas emoções no campeonato mais antigo, tradicional e charmoso do nosso futebol amador.

História do Regional

Abrindo meu baú pessoal de recordações, encontrei essa relíquia de 2002, ano do retorno do Campeonato Regional da LCD. Jogo de final entre Bairro das Graças e Esplanada. Na foto, dois craques que fizeram história disputando o certame. O então jovem Juninho do Pelota jogava seu primeiro campeonato, o já veterano Toninho, camisa 7, ídolo do Esporte Clube Caratinga na fase profissional anos 90, vestindo a camisa alviverde no final de sua brilhante carreira. Toninho acabou conquistando o título com o Verdão, naquele ano algo que Juninho ao longo de sua brilhante carreira também, conquistou várias vezes. Dois grandes craques do nosso futebol. Tem história esse Regional!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]