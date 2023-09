COLUNA ABRINDO O JOGO

Cidadão do Bem: Um mês de projeto

Sábado, dia 16, foi dia de reunir familiares dos alunos do projeto de taekwondo lançado a pouco mais de um mês, iniciativa da Liga Caratinguense de Desportos, numa parceria com a Polícia Militar MG e Associação Korion de Desportos. As aulas acontecem às terças e sábados no 62° Batalhão da PM, ministradas pelo mestre Marcelo Cardozo.

Depois de mais uma aula super animada, pais e alunos se reuniram no auditório para uma reunião avaliativa do primeiro mês de atividades. Alguns pais fizeram questão de dar depoimentos sobre a evolução visível dos filhos, no ambiente familiar e também escolar. Muitos, disseram que apesar do pouco tempo de contato com a metodologia da arte marcial, os filhos demostraram mais organização, obediência, respeito às regras e até mesmo melhoria na alimentação. Tenente Renato e mestre Marcelo abordaram em suas falas a importância da família nessa evolução.

Na oportunidade, como presidente da LCD, falei aos pais da importância da participação deles no acompanhamento dos filhos. Ressaltei também a importância do apoio da iniciativa privada ao projeto, agradeci aos empresários Rogério Soares do Soares Supermercados, e Ícaro Gonçalves da empresa Mais Café, (Paula Maciel), que já confirmaram que suas empresas irão patrocinar material para às aulas, estampando suas marcas nos doboxs que em breve todos os alunos irão receber. Outras empresas também podem colaborar com o projeto que em apenas um mês, já apresentou resultados acima da expectativa.

Projeto II: A voz dos pais

Quando falamos da importância de projetos sociais, é preciso compreender que o principal objetivo vai muito além dos resultados esportivos. Aliás, em projetos sociais, os resultados mais importantes são os humanos. Por isso, é muito gratificante ouvir dos pais que já observaram evoluções e melhorias no comportamento de seus filhos. Esse é o principal resultado que todos nós queremos. Se com apenas 30 dias de atividades, duas vezes por semana já se pode obter tais resultados, imaginem quando comemorarmos um ano de projeto?

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]