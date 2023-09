COLUNA ABRINDO O JOGO

A 45ª edição do campeonato de futebol, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, entra em sua fase mais decisiva. Depois de uma fase de grupos super emocionante, equilibrada até o último minuto da última rodada. Classificação definida nos critérios de desempates, com times brigando pelas duas vagas ponto a ponto, gol a gol. Pela primeira vez desde 1965, nenhum clube de Caratinga chegou na fase de mata-mata.

A semifinal começa neste domingo com dois grandes jogos. Em Piedade de Caratinga, a APEC recebe o debutante Vermelhense da cidade de Vermelho Novo. Ambos tiveram jogos muito difíceis em seus grupos, demostrando estarem preparadíssimos para essa fase. Indiscutivelmente esse é um dos certames mais alto nível dos últimos anos. Ambos elencos são recheados de ótimos jogadores. Por isso, não tem favoritismo pra nenhum dos lados.

Santa Bárbara do Leste será palco do outro confronto da semi. O atual campeão Tubarão, depois de uma classificação emocionante na última partida, certamente terá o apoio de sua apaixonada torcida diante do ótimo time da Associação de Bom Jesus do Galho, que sem dúvida também irá levar sua torcida não menos apaixonada. Se no outro confronto nenhum dos dois lados sentiu o prazer de conquistar o campeonato mais antigo, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, no gramado do estádio Francisco Ferreira Maia, teremos oito títulos em campo. Três dos donos da casa, e cinco do Lobo de Bom Jesus. Portanto, tradição e camisa pesada não irão faltar em campo, em outro duelo sem favorito.

Jogador do Brasileirão no Regional

O prazo para inscrições no certame da LCD se encerrou na última quinta-feira (14). Todos os semifinalistas se reforçaram para o restante da competição. Afinal, agora faltam quatro jogos para alcançar a taça. Mas, o movimento mais ousado ficou por conta da Associação Piedade Esporte Clube (APEC). Para resolver uma deficiência no setor ofensivo, o time de Piedade foi buscar Kieza.

O atacante capixaba, de 36 anos, teve passagem com destaque por vários grandes clubes da primeira divisão do Brasileirão: 2019 Fortaleza, 2018 Botafogo, 2016 Vitória BA, 2016 São Paulo, 2014 Bahia. O centroavante divulgou vídeo convocando a torcida para sua estreia no domingo às 10h no estádio Dorival Giolo em Piedade de Caratinga.

Não é de hoje que o Regional atrai craques com passagens de sucesso no profissional em grandes clubes: Walter Minhoca, Somália e Jobson só para ficar nos mais recentes. Agora chegou a vez de ver o que Kieza é capaz de fazer por aqui. De uma coisa tenho certeza, qualidade pra fazer a diferença ele tem, mas, não vai ter vida fácil.

Rogério Silva

