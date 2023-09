COLUNA ABRINDO O JOGO

Não é novidade para ninguém o nível técnico e grandes jogos do Campeonato Regional da LCD. A cada rodada se afunilando e exigindo mais de todos: atletas, comissões técnicas, dirigentes, arbitragem e coordenação. Quem ganha são os torcedores que tem assistido jogos cada vez mais empolgantes. Neste domingo (3) não será diferente. Até mesmo os jogos onde times entraram em campo já sem chances matemáticas de classificação, terão influência em outros jogos. Portanto, será mais uma rodada de grandes emoções.

Torcida presente!

Umas das coisas mais legais no Campeonato Regional tem sido a presença do público em praticamente todos os jogos. É uma demonstração de quanto a competição é importante e tradicional. Afinal, o certame é disputado desde 1965. Até hoje foram 44 edições. Gerações de torcedores cresceram nos campos, assistindo de barrancos e arquibancadas, grandes jogos. O Regional da LCD resgata exatamente esse sentimento pelo futebol amador.

Arbitragem: pressão irá aumentar

Ser árbitro definitivamente não é uma tarefa fácil. Quanto mais decisivos os jogos, maior a pressão pra cima da arbitragem. Por isso, todo cuidado é pouco. Clubes e torcedores cobram árbitros com mais qualidade, por outro lado, árbitros pedem aos clubes, jogadores e comissões técnicas que se comportem com mais esportividade nos jogos. Um depende do outro para o bom espetáculo.

