COLUNA ABRINDO O JOGO

Projeto Social: Sociedade agradece

Mais uma vez agradeço em nome da Liga Caratinguense de Desportos, a parceria da Polícia Militar MG através do 62°Batalhão, e da Associação Korion de Desportos, para desenvolvermos esse projeto que levará aulas de Taekwondo gratuitamente a crianças da comunidade do bairro Aparecida. Desenvolver projetos sociais não é uma tarefa fácil. Principalmente para quem tem apenas às ideias e boa vontade, sem nenhum objetivo político.

Por isso, as parcerias são imprescindíveis para o projeto sair do papel. Não seria possível sem essa união de forças. Quando se tem dinheiro público, verba destinadas, às coisas se tornam bem mais fáceis. Aliás, uma obrigação da administração em devolver a sociedade, parte dos muitos impostos pagos por ela. Por outro lado, quando não se tem dinheiro público e tem como objetivo atender a população carente, só mesmo tendo muita coragem, boas relações, credibilidade junto a iniciativa privada, e abnegação. As aulas começam hoje no Batalhão da PM. Ministradas pelo mestre faixa preta Marcelo Cardozo, 6°DAN, maior referência do taekwondo da região e uma das maiores de Minas Gerais.

Projeto especial

Quinta-feira (10), durante a entrevista coletiva de apresentação do projeto no 62° Batalhão da PM, passou um filme na cabeça, enquanto falava a imprensa. Para mim, poder colaborar para oferecer às crianças do bairro Aparecida uma oportunidade, através da entidade que por hora estou presidindo, tendo como parceiro um amigo de infância como mestre Marcelo, contando com a confiança e participação, efetiva da gloriosa Polícia Militar, é muito significativo. Afinal, foi logo na rua abaixo do campo, num porão sem água e energia elétrica, sem calçamento, que nasci a quase 50 anos atrás. Mesmo tendo iniciado, ou participado de outros projetos, esse tem um significado ainda mais especial.

Final de semana sem Regional

Desde que assumimos a Liga Caratinguense de Desportos, mesmo tendo como objetivo um calendário com muitas competições, era ideia também “salvar” algumas datas especiais. Assim, como ocorreu já na temporada passada, com a concordância dos times, este ano, o domingo reservado para o dia dos pais, não teremos rodada do Campeonato Regional da LCD. Os jogos voltam dia 20 de agosto.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]