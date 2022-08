COLUNA ABRINDO O JOGO

Seletiva do Mengão

Parafraseando Skank, “quem não sonhou em ser jogador de futebol”. No último final de semana, o estádio Dr. Maninho foi palco de três dias de seletiva para garotos de 07 a 17 anos. A esperança é ser selecionado para ingressar nas categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo. Meninos de 12 cidades da região tiveram a oportunidade de desfilar seus talentos para o avaliador técnico Márcio William, que tem rodada o país, esta semana várias regiões de Minas Gerais em busca de garimpar jogadores para o Flamengo. Durante toda a manhã de sábado (13) pude acompanhar o trabalho de perto, conversar com o professor Márcio William sobre o trabalho, e o que exatamente é possível perceber em garotos tão novos que os diferenciam. Segundo o avaliador, durante os jogos de avaliação, dão preferência a parte lúdica, deixando os garotos bem à vontade, observando intimidade com a bola, condução, e técnica. Quando se trata dos meninos mais velhos, além de todos esses quesitos, ainda se observa questões de percepção do jogo e personalidade.

O presidente do Esporte Clube Caratinga Edgar Martins não escondeu a alegria, o orgulho e principalmente a importância da iniciativa. Antes do Flamengo, Santos e Atlético-MG também estiveram na região em busca de talentos. Sempre bom ressaltar, o ótimo trabalho feito pelos técnicos Nil e Diego do Caratinga, e do coordenador José Antônio, grande responsável pela vinda de todas às avaliações, chamadas popularmente de peneiradas. Parabéns a todos. Ficamos na torcida para que alguns sejam aprovados.

Regional da LCD: Domingo tem rodada

Depois de folga no domingo de dia dos pais, a semana é de grande expectativa para a terceira rodada do Campeonato Regional. As duas primeiras foram de ótimos jogos, assim, a galera não vê a hora de ter bola rolando novamente:

