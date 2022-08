COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 2022: Tá bonito de ver!

Ao longo dos meus 26 anos de crônica esportiva, tive a oportunidade de trabalhar em várias competições de diferentes níveis, profissional e amador. Tive o privilégio de fazer parte da comissão que trabalhou para a volta do campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em 2002. Desde então, trabalhei na cobertura de todas às edições, rádio, TV e aqui no Diário de Caratinga. Mais que isso, todos os presidentes da LCD, todas às gestões contaram com meu apoio incondicional. Jamais, em tempo algum, pedi a qualquer um deles um único centavo em troca de espaço. Pelo contrário, várias foram às vezes que ofereci espaço para gerar receita para o certame.

20 anos depois do retorno da competição, fui convencido a aceitar o desafio de assumir a presidência da entidade. Em menos de 05 meses a frente da LCD, junto com a diretoria, promovemos competição de base sub 15 e 17 com grande sucesso. A expectativa para o Campeonato Regional adulto era enorme. Depois de muitas dificuldades e algumas decepções, o campeonato começou e tá bonito de ver. Depois da segunda rodada, tendo visto todos os dez times jogarem, posso afirmar com toda certeza. O Campeonato Regional 2022 será um dos mais disputados, de alto nível técnico e bons jogos dos últimos anos. A boa presença do público, mesmo na primeira é uma demonstração que o Regional é um “Campeonataço”

O futebol precisa disso

Uma das frases que mais tenho ouvido ultimamente é: “futebol tá muito caro” Só quem está à frente de algum clube, ou entidade, sabe o tamanho da dificuldade para colocar um time em campo. Só quem já esteve à frente de uma competição, sabe o tamanho dos obstáculos. Por isso, quando empresas, independentemente do tamanho e do valor decidem apoiar o futebol amador, merece aplausos. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Parabéns a padaria Entre Folhas pela parceria com o SEVALE. Por outro lado, engana-se quem pensa que se trata apenas de “uma ajudinha” como alguns possam imaginar. Apoiar o esporte, é um marketing que dá retorno. Basta olhar o número de pessoas envolvidas e a repercussão da competição. Afinal, onde tem gente clientes e negócios.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com