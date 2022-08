COLUNA ABRINDO O JOGO

A primeira rodada do Regional no último final de semana agitou quatro cidades e várias torcidas. Em Caratinga o clássico Limoeiro x São Judas não saiu do zero. Aliás, pra muita gente, resultado e ruim e decepcionante pelo fato do Limão Doido ser apontado como um dos favoritos.

Em Vargem Alegre, o retorno do SEVALE, tricampeão em 1992, 93 e 94, ano também de sua última participação, não foi como a torcida esperava. A derrota por 1 a 0 diante do atual campeão São Judas, frustrou torcida, comissão técnica e claro jogadores.

Independente de Imbé e Juping fizeram ótimo jogo em Imbé de Minas. Os donos da casa se esforçaram muito. Mas, o time de Pingo-d’Água acabou vencendo por 1 a 0 e mostrou porque é apontado como um dos principais candidatos ao título.

Em Santa Bárbara do Leste, presenciei a partida com mais gols da rodada inicial. O Tubarão diante de um ótimo público, goleou o bom time de Piedade de Caratinga por 5 a 0. Mas, até mesmo os vitoriosos, admitiram que o jogo não foi fácil como o placar pode sugerir. O certame promete ser um dos mais equilibrados da história.

Rodada de estreias

Se a primeira rodada agradou, a segunda promete fortes emoções. Além de Piedade e SEVALE buscarem reabilitação, Limoeiro tentar apagar a impressão ruim do empate, tem o São Judas buscando a segunda vitória e de quebra, fazer história no primeiro clássico contra o Limão Doido.

Por outro lado, cresce a expectativa em relação aos estreantes Ipiranga de Manhuaçu e Simonésia. Ambos terão jogos difíceis em casa. O Verdão de Manhuaçu terá o Tubarão pela frente, o time de Santa Barbara tá cheio de moral e confiança depois da estreia com goleada. Já o Simonésia, vai pegar o SEVALE mordido pela derrota em casa. O domingão de futebol promete.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com