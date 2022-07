COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Balanço do Regional da Base

Menos de um mês após as finais dos campeonatos categorias sub 15 e sub 17, promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos, cumprindo um dos compromissos assumidos em março na eleição, a diretoria apresenta um balanço das primeiras atividades. O presidente Rogério José da Silva e o tesoureiro Clausiano Peixoto, “Teinha”, fazem questão de lembrar que prestar contas, trata-se de uma obrigação estatutária acima de tudo. Porém, uma obrigação de toda gestão que preza pela transparência. A Liga está em processo de recuperação fiscal, e busca regularização esportiva junto a Federação Mineira de Futebol, esse é outro compromisso e desejo da gestão atual que tem esbarrado em entraves e pendências anteriores.

Rifa solidária da Base

O retorno das competições das categorias de base é outro sonho e compromisso da LCD. Entretanto, as dificuldades são enormes para a entidade, e para a grande maioria dos clubes. Ainda assim, com o esforço pessoal de alguns apaixonados pelo esporte e comprometimento da diretora da Liga Caratinguense de Desportos, Marina Pires, a LCD promoveu competições nas categorias sub 15 e sub 17. Com objetivo de colaborar nos custos de cada clube para disputar o Regional, a entidade idealizou uma Rifa Solidária, com renda 100% destinadas a eles. Os prêmios foram doações e patrocinados por lojas do comércio da cidade. Uma iniciativa inédita na história da Liga voltada para as categorias de base. O sorteio foi através dos números da Loteria Federal do sábado dia 25 de junho, concurso 5675.

1º Prêmio: 13 930 – cartela entregue ao clube 1º de Maio

2º Prêmio: 75071 – cartela entregue ao clube Associação Atlética Ubaporanga

3º Prêmio: 33840 – cartela entregue ao clube Esporte Clube Caratinga

4º Prêmio: 25 977 – cartela entregue ao clube, Esporte Clube Caratinga

5º Prêmio: 59 707 – cartela entregue ao clube Associação Desportiva Imbé de Minas

Obs.: Os números não vendidos foram devolvidos a organização, os prêmios estão disponíveis aos compradores que possuírem as cartelas com os respectivos números sorteados. Prêmios não sorteados, ficarão de crédito nos parceiros, para futuras promoções da LCD.

A aprazível cidade de Piedade de Caratinga sem dúvida tem crescido muito a cada dia. O futebol não é diferente, com um estádio Municipal dos mais bem estruturados de toda região. Em 2003 a torcida comemorou o título com o Bela Vista. Desta vez, a esperança está depositada no time que carrega o nome da cidade. Piedade vem com força máxima para o Regional da LCD. Pelo que temos acompanhado da montagem do elenco, o time estará à altura dos principais concorrentes ao título. Mesmo tendo a Copa Distrital de Piedade em andamento, caladinhos como bons mineirinhos, os diretores estão trabalhando muito e não virão apenas participar. A promessa é lutar pela taça de campeão.

