COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 2022: Contagem regressiva

Este ano a Liga Caratinguense de Desportos completa 60 anos de fundação. Desde o início do ano, a expectativa é grande para o retorno do Campeonato Regional adulto promovido pela LCD. Afinal, para a grande maioria dos clubes, atletas, desportistas e torcedores, trata-se da competição mais tradicional e “charmosa” do nosso futebol amador em toda região. Na última semana, o terceiro e último Arbitral definiu participantes e fórmula de disputa.

Dez clubes, representando oito cidades irão lutar pelo título mais importante do nosso futebol. Divididos em dois grupos, irão jogar entre si, em turno único. O último de cada grupo fica fora da fase quarta de finais, que será disputada em jogos de ida e volta. A primeira rodada está marcada para domingo 31 de Julho: Grupo A: Piedade de Caratinga, Juping de Pingo-d’Água, Ipiranga de Manhuaçu, Independente de Imbé de Minas e Santa Bárbara. Grupo B: São Judas de Caratinga, Fluminense do Sal de Caratinga, Limoeiro de Caratinga, SEVALE de Vargem Alegre e Simonésia.

Os times da cidade

Três grandes clubes de Caratinga estão entre os dez participantes do certame 2022. Um deles é o atual campeão São Judas, clube que nasceu em 2019, mesmo ano que conquistou o título. A diretoria acredita que este ano o Regional será mais difícil que o último. Porém, confiante que pode conquistar o bi.

O Fluminense do bairro Aparecida, chamado de ‘Tricolor do Sal’ também entrou na luta pelo título do Regional. O clube que conquistou este ano a Copa Leste, promovida pela Liga de Inhapim, mesmo sem o poder de investimento de outros grandes clubes, acredita que vai dar trabalho pra muita gente no certame.

Depois de conquistar o campeonato de 2015, a Sociedade Esportiva Bairro Limoeiro, o Limão doido está de volta. Visto por muita gente como um dos favoritos. Entretanto, diretoria e comissão técnica sabem que só o peso da camisa não ganha campeonato. O trabalho na formação do elenco está a todo vapor. O limão promete vir mais doido que nunca.

