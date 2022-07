COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 2022: Olha o Tubarão!

Apaixonados pelo futebol amador regional estão em contagem regressiva para o início do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Depois do atual campeão São Judas, do bairro Limoeiro, confirmar participação, o atual vice-campeão Santa Bárbara também garantiu que está na disputa pelo tricampeonato. O Tubarão conquistou no começo desse mês o bicampeonato “Cafezão”, competição super disputada de nível altíssimo. Porém, sua enorme e apaixonada torcida quer mais. Com grande apoio popular, arrastando cada vez mais torcedores de diferentes idades, o Santa Bárbara é apontado pelos próprios adversários como um grande candidato ao título. Exemplo de organização e diretoria comprometida com o clube, os resultados dentro de campo são frutos desse trabalho de excelência. A disputa promete.

Copa do Brasil: Só América continua

Dos três grandes clubes mineiros, só o América continua vivo na Copa do Brasil. A semana foi de despedidas para atleticanos e cruzeirenses. A Raposa tomou cinco gols em dois jogos contra o Fluminense. O resultado, expôs exatamente a diferença que existe entre os dois elencos. Mesmo o time celeste sendo o maior vencedor da competição, a realidade atual é de um time muito inferior. A torcida reconheceu a garra e entrega do time e suas limitações. O principal objetivo é voltar a série A

O confronto Atlético x Flamengo era o mais equilibrado de todos. A vitória em casa, mesmo que por uma diferença mínima, dava confiança ao torcedor de ficar com a vaga. Entretanto, o time sentiu a pressão no Maracanã, cometeu erros coletivos e falhou muito individualmente. Por outro lado, o Flamengo fez um grande jogo e venceu com méritos.

O América não era apontado como favorito diante do Botafogo. Mas, diante da ótima atuação em casa e a vitória por 3 a 0, passou a ser. No jogo da volta, outra vitória com autoridade e placar agregado 5 a 0. A Copa do Brasil é uma competição diferente onde não basta ter camisa pesada e história.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com