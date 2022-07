COLUNA ABRINDO O JOGO

Depois de dois anos sem acontecer, dia 17 deste mês a bola volta a rolar para a tradicional Copa Distrital de Caratinga. Criada em 1984 pelos saudosos Otávio Cirilo e Nelson Souza, a competição não conta mais com o número de participantes de antes, porém, o charme, a importância de ganha-la continua a mesma. Quem estará à frente da coordenação da Copa este ano será o diretor de Esporte Robson da Silva. Com sete times na disputa, a bola rola com objetivo de movimentar, integrar os distritos, e não deixar a Copa Distrital morrer.

Primeira rodada:

Dom Lara x Amatonense

América de Santa Efigênia x São João Jacutinga

São Roque x América de Sapucaia

Folga: Patrocínio

Os confrontos na categoria aspirantes começam às 13h horas. Os titulares se enfrentam às 15h.

Copa da Amizade vem aí!

Breve, a cidade e região irá receber um evento de grande porte que promete agitar a galerinha. A 6ª edição da Copa da Amizade ocorrerá em ginásios e clubes do município de Caratinga entre os dias 22 a 24 de Julho, sendo disputado na modalidade de futsal masculino e feminino.

O público participante estimado do evento é de 400 atletas, de vários municípios: Vale do Aço, Caratinga Governador Valadares, cidades vizinhas e do Espírito Santo. Categorias de idade englobam atletas de 06 a 16 anos. A competição, criada por iniciativa do professor Davi Tallert, da também profissional de educação física Marina Pires, e atual diretora de competição da Liga Caratinguense de Desportos, chega a sua 6° edição. Aliás, a Copa da Amizade, tem a chancela da LCD, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, que se empenhou desde o início para disponibilizar parte da estrutura para receber as delegações e dar todo suporte a competição. Na coluna de terça feira, traremos o chaveamento e os confrontos da fase de grupos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com