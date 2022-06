COLUNA ABRINDO O JOGO

Mérito Desportivo: Obrigado!

Este ano estou completando 26 anos de carreira na crônica esportiva. Lembro como se fosse hoje meu começo no Grupo Sistec em 1996. A primeira oportunidade surgiu através do professor Juarez Salles que apresentava à época o programa Giro da Bola às 18h30 de segunda a sexta na Rádio Caratinga AM 970. A princípio uma participação pequena comentando jogos do futebol profissional e amador como Copa Distrital, Copa Oeste (aliás a última competição que participei jogando e felizmente com o título pelo Dom Modesto). Assim comecei minha trajetória. Tive ainda o prazer de apresentar o Esporte na Onda ao lado de duas lendas, saudosos Élio do Carmo e J. Baranda. Apresentei ao lado do mesmo Juarez Salles o programa de TV, único ao vivo da época Diário dos Esportes por cinco anos consecutivos. Fiz parte da reconhecida equipe de esportes da Rádio Caratinga a única do interior a ter uma cabine exclusiva no Mineirão. Foram muitas jornadas esportivas fazendo transmissão de Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, Campeonato Mineiro e Futebol regional. Tenho saudade dos companheiros e das resenhas nas viagens. Tive a honra de escrever para o extinto O Jornal de Caratinga que também pertencia ao Grupo Sistec por 08 anos. Em 2002, junto com os colegas de equipe de esportes, fiz parte do Grupo que somou forças aos desportistas: Zé Camelô, saudoso Jovino Lopes, Jorge Mendes Magalhães e Fernando Magalhães para promover a volta do antigo Campeonato da Cidade, renomeado Campeonato Regional da LCD. Tive o prazer ainda de ocupar o cargo de diretor de Esporte do América Futebol Clube por dois anos e criar o projeto América Vôlei. Foram mais de 300 meninos e meninas que tiveram a oportunidade de iniciar o voleibol e disputar grandes competições.

Em 2009, indicado pelo saudoso vereador João Angola, recebi pela primeira vez o diploma de Mérito Desportivo. Tive a honra ainda de ser agraciado ainda com Mérito Legislativo, Moção de Aplauso e Louvor. Nesta última sexta-feira (3), novamente fui agraciado com mais um Mérito Desportivo por indicação do vereador Rômulo Gusmão. Aos 48 anos, meu desejo é de continuar fazendo o melhor que puder para promover o Desporto em nossa região. Tenho plena consciência que não existe mérito individual. Não existe “Salvador da Pátria”. Por isso, convidado para fazer o discurso de agradecimento em nome dos homenageados com Mérito Desportivo, fiz questão de ressaltar a importância dos projetos sociais. Satisfação enorme em poder dizer isso para um ginásio da UNEC lotado. Obrigado ao vereador Rômulo Gusmão pela lembrança e parabéns a todos os homenageados.

Rogério Silva

