COLUNA ABRINDO O JOGO

Não é novidade pra ninguém que quando o assunto é futsal o nome Falcão significa o mesmo que Pelé para o futebol. Maior jogador da história da modalidade, ao encerrar a carreira, o craque da camisa 12 decidiu que era hora de repassar tudo que aprendeu ao longo da vida, criando uma metodologia de treinamento e formação. O sucesso foi imediato e vários núcleos foram criados por todo Brasil, e até mesmo no exterior.

Muito em breve, Caratinga também irá contar com um CT F12 e nossas crianças terão a oportunidade de serem apresentadas a metodologia do Rei das Quadras. Depois de muitas negociações, conversas com os representantes da empresa, da parceria com a AABB através do presidente Renarly Augusto, provavelmente ainda este mês de junho, teremos mais novidades sobre esse projeto que certamente será um ganho super importante para nossa região. Até porque, o principal objetivo, é dar oportunidade a quem tem poucas ou nenhuma. Aguardem que vem coisa boa por aí!