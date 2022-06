COLUNA ABRINDO O JOGO

Arena Rede Sport: Ceará na área

A cada dia temos acompanhado o surgimento de novos espaços para a prática do Fut7. O gramado sintético tem sido cada vez mais utilizado pela durabilidade, suporta maior número de partidas do em qualquer época do ano, proporciona maior conforto e prevenção de lesões. Quando tudo isso tem no entorno uma estrutura que oferece conforto não só aos atletas, mas também a todos os frequentadores e “peladeiros de plantão”. O espaço Arena Rede Sport é exatamente isso e foi reinaugurada com a presença do ex-jogador Ceará.

Pensa num cara humilde em todos os sentidos, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, campeão mundial pelo Internacional (anulando Ronaldinho Gaúcho contra o Barcelona). Ceará atendeu a todos os torcedores que estiveram na subida da serra de Piedade para a reinauguração, e para um dos jogos do Torneio de Fut 6/7 que leva o nome da Arena. Numa entrevista concedida pra TV Super Canal, o ídolo cruzeirense falou da carreira, do momento da Raposa e da chegada de Ronaldo só clube. Porém, Ceará fez questão de ressaltar a importância de espaços como a Arena, e da criação de projetos sociais, como o que deu a ele a oportunidade de se tornar jogador de futebol e ser levado para as categorias de base do Santos. Cercado pelos torcedores para fotos e autógrafos, atendeu a todos com um carinho enorme. Ceará mostrou que é fera dentro e fora de campo. Parabéns ao jovem Tolentino, administrador Regional da Rede Sport pela iniciativa.

Projetos sociais salvam vidas

A fala do jogador Ceará ao contar como foi seu começo no futebol, só reforça o que venho dizendo, e tentando desenvolver a anos quando tive oportunidade como o projeto América Vôlei em 2016. Projetos sociais salvam vidas. Tá mais que comprovado. Em estudo recente, a OMS (Organização Mundial da Saúde), concluiu que a cada R1,00 investido em esporte, economiza-se outros 3 em saúde e 5 em segurança pública. Isso significa que diminui a pressão no sistema público de saúde, menos gente doente, enl reduz a criminalidade. Não estou dizendo nenhuma novidade, mesmo pra quem não tem uma ligação tão íntima com o tema. A pergunta é: Porque então temos tão poucos, na verdade quase nenhum projeto? Os poucos que temos, são frutos de esforços privados, individuais de alguns abnegados. O Esporte é a principal ferramenta para transformar vida.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com