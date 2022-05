COLUNA ABRINDO O JOGO

Taekwondo para terceira idade

Meu amigo mestre de Taekwondo Marcelo Cardozo como sempre irá inovar em breve. Pensando nos amigos que estão se aproximando dos 50 como eu, mestre tem um projeto para ensinar arte marcial para essa turma que não pode parar.

A frase “estou velho demais para isso”, é muito comum de se ouvir entre as pessoas da Terceira idade. Acredito que o primeiro passo é quebrar paradigmas e sair do status. Claro porque muitos pensam que arte marcial é coisa para jovem e que aquele vigor da juventude não existe mais, mas isso pode ser apenas uma barreira psicológica, pois o nosso cérebro tende a limitar o nosso corpo quanto ao gasto de energia. Pensamos que quando a idade chega devemos limitar a atividades de menos impacto ou até mesmo por questões de segurança. Porém, não tenho dúvida, a oportunidade de praticar Taekwondo, orientado por um profissional como Marcelo Cardozo, mestre faixa preta 6° Dan, com experiência de décadas e um dos precursores do esporte em Caratinga e criador da Associação Korion, é sim uma oportunidade de aprender com quem sabe muito. Já estou me organizando pra fazer parte dessa turma.

É um preciso apoiar a base

Depois de cinco anos, a Liga Caratinguense de Desportos volta a promover uma competição de categoria de base. Os meninos do Sub 15 e Sub 17 estão dando show de determinação. Tá muito gratificante assistir aos jogos e apoio dos familiares aos times. Porém, às dificuldades são muitas ainda. É preciso que olhemos com mais sensibilidade ainda para às categorias de base. Afinal, é algo muito além do esporte. É uma questão social. São garotos que talvez estejam enxergando no futebol a última oportunidade para encontrar o caminho para se tornarem cidadãos com dignidade. Por isso, temos insistido tanto para que a parceria público privado seja ampliada. Os clubes ainda aguardam um retorno da prefeitura sobre a taxa de arbitragem. Afinal, é um fator que sempre pesa para os times na hora das competições. Por outro lado, é do conhecimento de todos que o município, tem licitada uma empresa para prestar exatamente o serviço de arbitragem. Por isso a expectativa que essa ajuda aos futebol de base será autorizada aí ainda para essa competição. Os clubes seguem aguardando uma resposta.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com