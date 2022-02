COLUNA ABRINDO O JOGO

ACIC VÔLEI: É seleção!

O ano começou com uma grande notícia para o esporte regional, o recém-criado projeto ACIC VÔLEI recebeu com enorme felicidade a notícia da convocação de dois atletas para seleção mineira: Carlos Daniel e Pedro Henrique. Os meninos tem se destacado em competições como etapas da AR4 Campeonato Mineiro e Copa USIPA. Os pais e o técnico Gilson Bispo não esconderam a alegria e orgulho dos jovens talentos do nosso voleibol. Não é a primeira vez que temos jogadores da cidade entre os convocados, recentemente o extinto projeto América Vôlei teve Vitinho e Arthur também chamados para seleção mineira. Nas duas oportunidades, o treinador era o mesmo, e o projeto levado a sério com dedicação e apoio dos pais. Isso é mais uma demonstração da competência dos envolvidos direto e indiretamente no projeto, prova também que talentos temos de sobra, é só trabalhar com seriedade que o resultado aparece. Parabéns a todos!

Neymar: De repente 30

Neste último sábado 05 de fevereiro, nosso jogador mais talentoso chegou aos 30 anos. Aproveitei a data para assistir o documentário produzido pela Netflix sobre a vida do craque intitulado ” O caos perfeito” desde o início, ficou claro a tentativa de humanizar a figura do jogador. Embora seja apaixonado por cinema e documentários, confesso não ser um especialista. Porém, não acho que o objetivo da produção foi alcançado. Afinal, tirando as imagens de quando Neymar era realmente um menino, e não um adulto com comportamento de um, não fiquei convencido de que ele “é gente como a gente” como tentaram passar.

Poucas pessoas irão discordar que Neymar é o mais talentoso de sua geração. Quase ninguém vai dizer que não se trata de um craque fora de série. Aliás, desde criança aos 8 anos isso ficava claro a cada dia. Entretanto, a partir dessa percepção por parte do pai e empresários, começou um longo processo de desumanização do craque. Neymar passou a ser tratado como o ser humano que tudo pode e jamais poderia ser contrariado. Ainda com 15 anos, passou a ser o provedor da família. Aos 18, ao mesmo tempo que encantava o mundo com gols e dribles, transformava a família pobre em milionária. Assim, ganhou ainda mais o poder de ter todas às vontades atendidas e o privilégio de jamais ouvir ” não” dos pais, empresários e principalmente dos ” parças” um grupo de amigos que blindam Neymar de qualquer crítica ou contrariedades. Muitos desses vivem com o amigo e por conta dele em Paris e compram qualquer briga por causa dele. Em todas às polêmicas que já se envolveu, em nenhuma delas teve a atenção chamada mesmo estando errado como na discussão em campo com o técnico Dorival Júnior, que dias depois perdeu o emprego como se ele estivesse errado.

Neymar chega aos 30 anos sendo tratado por quem o cerca como “menino” porém, sua responsabilidade no clube e na seleção brasileira é de gente grande. No PSG, mesmo tendo um grupo de craques e toda estrutura do mundo, ainda não conseguiu o objetivo pelo qual foi contratado, levar o time francês a conquista da Champions. Na seleção, é verdade que seus companheiros estão bem abaixo do seu talento. Mas, também é verdade que não se trata de um time de cabeça de bagre, a maioria atua em grandes clubes na Europa assim como ele. Ainda assim, o objetivo de conquistar uma Copa do Mundo, não acredito que irá conseguir. Seus números são inquestionáveis com a camisa da seleção, certamente ao final da carreira será o jogador com maior número de gols. Mas, daí a compará-lo com Pelé é uma aberração. Por isso, a fala do ex-agente Wagner Ribeiro dizendo que Neymar é maior que Pelé, é de uma IDIOTICE monstruosa. Para aqueles que tentam justificar às bobagens feitas por Neymar pelo fato de ser um craque e por isso pode agir assim, só pra lembrar: Zico, Tostão, Di Stefano, Falcão, e tantos outros eram craques também, com comportamento e responsabilidades de gente grande. Será que ainda irão continuar a chamá-lo de “menino Ney”?

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com