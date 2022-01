COLUNA ABRINDO O JOGO

Fechado com Gameleira

O futebol começou com tudo na região. Vários são os torneio que tem agitado a galera. Na cidade vizinha de Inhapim, o ano começou com o tradicional Regional Papa-Léguas de futebol Society. Em quadra, nomes famosos do nosso futebol. O conhecido técnico de futsal Istefam Gomes aceitou o convite pra comandar o time do Gameleira. Numa competição super bem organizada, muito equilibrada e marcada por grandes jogos, o Gameleira chegou à final empurrado por uma torcida super apaixonada e empolga com a campanha: Vitória pra cima do timaço do Alfa por 10 a 07, depois, derrota por 7 a 6 contra o Galatasaray. Porém, na semifinal, vitória por 13 a 8 contra o Meia Boca de São Domingos das Dores. Com esta campanha, chegou a final. Nesta terça-feira, é o grande dia, a decisão do título será contra um adversário recheado de estrelas, o forte time do Alfa além da estrela Tiago Viggiano, conta com Nono, Davi e Guilherme entre os outros craques. Por outro lado, o Gameleira vai para o jogo cheio de confiança. Além de contar com a estrela do técnico Istefam Gomes no banco, conta com uma equipe técnica afiada formada por Diogo e Tiago, além da torcida do amigo Duany Lopes na arquibancada. Em quadra, o Gameleira conta com o talento de: Bebezão, Rafael, Faioli, Cleitinho, Vitinho, Daniel, Testa, Rerinho, Max, Diego, Pedrão, Catatau e Pezão. Portanto, um timaço que promete lutar muito pela taça hoje ás 20:30 na Arena Papaléguas em Inhapim. Quem vai levantar o caneco não sei. Porém, que será jogão tenho certeza.

Mineiro: Vai rolar a bola

O primeiro compromisso dos clubes mineiros na temporada começa hoje. Vai rolar a bola pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro irá estrear sua nova fase, com promessa de Ronaldo no estádio do Mineirão contra a URT. A Raposa não é vista como favorita ao título. Porém, a expectativa é de um ano muito melhor que 2021. Muitas serão ás estreias. Como será olhar para o gol e não ver Fábio com a camisa amarela? Só o tempo dirá

O Coelhão fará a estreia contra a Caldense que sempre faz boas campanhas. O América que fez uma campanha histórica na temporada passada, é visto como o grande rival e concorrente do Atlético pelo título. O Coelho que terá a Libertadores pela primeira vez pela frente, vê no estadual uma ótima oportunidade para conquistar um título.

Acho que ninguém discute que o Atlético é o grande favorito ao campeonato. Com um elenco vitorioso em 2021, cheio de confiança e grana pra investir, nem mesmo a ausência do técnico Cuca no banco, e saída de Alonso na zaga, tira o favoritismo alvinegro. A estreia do técnico El Turco será contra o tradicional Vila Nova no caldeirão do estádio Castor Cifuentes. Mesmo assim, ninguém duvida que o Galo é muito favorito.

