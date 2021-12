COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa das Escolinhas foi Show!

Promover competições de base não é fácil. Precisamos valorizar muito que faz. Por isso, bato palmas para a profissional de educação física e desportista Marina Pires. Sem dúvida tem feito a diferença.

Aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, no ginásio do América Futebol Clube as finais da 1ª Copa de Escolinhas de Futsal organizada pelos desportistas: David Lima Tallert e Marina Pires. A Copa contou com a participação de 6 equipes: Futsal Caratinga, América Caratinga, Cettatic SpRedeSports/Santa Cruz, Santo Amaro, Piedade de Caratinga e ASBJ de Bom Jesus do Galho, divididos em categorias sub 10,12,14 e 16 ao todo foram realizados 52 partidas, divididas em jogos de turno e returno. Os dois melhores classificados fizeram as finais do dia 17.

Segue abaixo os resultados e premiados da competição:

Sub 10

América Futebol Clube 5 x 2 Santo Amaro

Campeão: América Futebol Clube

Vice-Campeão: Santo Amaro

Artilheiro: Arthur Sabino (20 gols) – América Futebol Clube

Goleiro Destaque: Miguel Miranda Dias – América Futebol Clube

Sub 12

Santo Amaro 1 x 0 América Futebol Clube

Campeão: Santo Amaro

Vice-campeão: América Futebol Clube

Artilheiro: Arthur dos Santos Coimbra (14 gols) – América Futebol Clube

Goleiro Destaque: Otavio Silva – Santo Amaro

Sub 14

Piedade de Caratinga 4 x 1 Cettatic SpRedeSports/Santa Cruz

Campeão: Piedade de Caratinga

Vice-campeão: Cettatic SpRedeSports/Santa Cruz

Artilheiro: Cauã Rodrigues (12 gols) – Piedade de Caratinga

Goleiro Destaque: Maycon Lucas – Piedade de Caratinga

Sub 16

Piedade de Caratinga 4 x 1 Cettatic SpRedeSports/Santa Cruz

Campeão: Piedade de Caratinga

Vice-campeão: Cettatic SpRedeSports/Santa Cruz

Artilheiro: Richard Eduardo (12 gols) – Piedade de Caratinga

Goleiro Destaque: Adrian Daniel – Piedade de Caratinga.

Marina falou com exclusividade para a coluna: “Fazendo um balanço geral da competição, agradeço o apoio e carinho de todos os responsáveis das equipes participantes, assim como os familiares de cada atleta presente. Professor David Lima e eu, já estamos ansiosos para realização da 6ª edição da Copa da Amizade de Futsal que contará com a presença de várias equipes da região e do espirito santo. O projeto já começa a ser planejado em Janeiro. Mesmo sem ter contado nessa competição com apoio de patrocinador e de órgãos públicos, garantimos que continuaremos fazendo o trabalho em prol da base”