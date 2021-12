COLUNA ABRINDO O JOGO

Acic é campeã regional de vôlei

É um projeto que está apenas no começo. Porém, quando a coisa é feita com seriedade, colocando a excelência em primeiro lugar, valorizando o ser humano antes de tudo, o resultado na maioria das vezes é positivo. A categoria Sub 15 do projeto ACIC VÔLEI conquistou neste final de semana a etapa AR4 em Ipatinga o título de campeão regional. A partida final aconteceu num jogo emocionante contra os donos da casa. A forte equipe da USIPA era vista como favorita para a final. Porém, quando a bola subiu, o jogo foi equilibrado com vitória por 2 sets a 1 para o time de Caratinga. A conquista na categoria Sub 15 Masculina, com certeza é apenas a primeira de muitas que ainda virão também na categoria feminina e vôlei de areia. Parabéns a diretoria da ACIC por apostar no projeto. Afinal, não se trata apenas de esporte, é muito mais que isso. É dar oportunidade a meninos e meninas que possam praticar um esporte, orientados por profissionais de alto nível, isto é inclusão através do esporte. Parabéns aos pais que não medem esforços para apoiar os filhos, e acreditam no trabalho e altíssimo nível do técnico Gilson Bispo e toda sua equipe. Parabéns, ACIC campeã.

A Distrital é patrimônio

Este final de semana estive no estádio Dr. Maninho acompanhado um pouco dos quatro jogos da semifinal da Copa Distrital nas categorias aspirantes e titulares. Quem conhece a história da competição criada em 1984 no governo do saudoso Dr. Fabinho, sabe que seus idealizadores foram dois ícones do nosso futebol: Senhor Otávio Cirilo e sô Nelson Souza. O objetivo da copa era integrar os muitos distritos que formavam nosso município na época. Nos primórdios, nossa copa chego a contar com 34 equipes e cumpria à risca seus objetivos. Porém com o passar dos anos e diversas emancipações de distritos que se tornaram cidades, é normal a diminuição do número de participantes. Entretanto, isso só não justifica o número reduzido de interessados em disputar a copa. É um debate que precisa ser promovido urgentemente. Por outro lado, foi muito bom ver que o público ainda se interessa e vibra com os jogos. Principalmente na fase mata-mata. Portanto, nossa querida Copa Distrital é um patrimônio do nosso futebol e merece ser tratada como tal.

Galo é bi, outra vez

A vitória avassaladora contra o Athletico PR na primeira partida da decisão da Copa do Brasil não deixa dúvidas, o Galo conquistou seu bicampeonato também na Copa do Brasil. Os 4 a 0 no Mineirão dão ao time de Cuca uma enorme vantagem de poder perde até por 3 a 0 fora de casa, algo que duvido que irá acontecer. Não por achar que o Furacão não tem competência pra isso, mas, pela segurança que o alvinegro tem demostrado ao longo da temporada. Aliás, mais uma vitória incontestável do Atlético. Mais um título merecido na temporada.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm