COLUNA ABRINDO O JOGO

Teófilo Otoni: Clayton Lopes no comando

Quando afirmamos que Caratinga é um celeiro de talentos não é exagero. Ao longo da história temos inúmeros destaques em gerações diferentes. Quando o assunto é futsal, seguimos produzindo mão de obra qualificada e exportando para outras cidades.

Neste fim de semana, acontecerá mais uma edição da Taça Valadares de futsal adulto masculino e feminino. Vamos falar do atual campeão, melhor, atual BI campeão, pois é um caratinguense que comandou a equipe de Santo Antônio de Jacinto (Saja). Clayton Lopes, também é o atual melhor técnico da competição no masculino, e nesta edição 2021 estará à frente da equipe da Sociedade Esportiva Amigos de Teófilo Otoni. Sem dúvida chega com status de uma das estrelas da competição. Além desse compromisso de comandar Teófilo Otoni e brigar por mais um título, o coach Cettatic também está com um projeto de base em andamento, projeto esse que será na categoria sub-11 para o mineiro 2022.

Clayton agradece aos pais pela confiança e oportunidade, “abraçaram o projeto mineiro sub-11 e estou muito feliz…”

Sobre a Taça Valadares o coach Cettatic, “nesta edição não somos os favoritos, mas estaremos buscando ao longo da competição ser a equipe referência, esta edição tem tudo pra ser a mais forte dos últimos anos”.

Clayton agradece o apoio total que terá do empresário Tolentino, gerente da SP Redessports Apostas Esportivas, é numa parceria que vem me dando tido suporte. “Estamos também nas finais da Copa de Escolinhas, organizada pelo professor Davi na categoria sub-14”. A final será dia 17 contra a equipe de Piedade de Caratinga.

A edição da Taça Valadares 2021 é mais uma comprovação da qualidade de nossos talentos “tipo exportação”.