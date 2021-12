COLUNA ABRINDO O JOGO

Taça Valadares de Futsal: Caratinga vai forte

Historicamente Caratinga sempre teve grandes nomes no futsal. Desde os idos anos 60,70,80 quando a modalidade ainda era chamada de Futebol de Salão, a bola era menor, mais pesada e muitas das regras era diferente, nossa cidade sempre montou grandes times e sediou competições de alto nível. Os mais antigos irão se lembrar dos timaços da São Geraldo e San Remo; desportistas lendários como Geraldo Alberto Maia (Geraldão Maia) saudosa memória. No começo dos anos 90, como não ter saudade dos torneios classistas que movimentavam e lotavam o CTC. Tudo isso faz parte da nossa rica história. Porém, mesmo sem o número de craques do passado, Caratinga segue tendo ótimos jogadores e gente interessada em representar bem nossa cidade nas competições disputadas do estado. Com esse pensamento, o técnico Istefam Gomes e toda sua equipe estão trabalhando há vários meses na montagem do time que irá representar a cidade na já tradicional Taça Valadares.

A edição será especial, já que devido á pandemia não aconteceram ás classificações com rodadas nas cidades da região. Sendo assim foram convidados os campeões e vice das edições anteriores. Participarão oito equipes masculinas e seis femininas. Os jogos serão nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, na Praça de Esportes, em Valadares. As oito equipes masculinas jogam em dois grupos. Na chave A estão Governador Valadares, Caratinga, Teófilo Otoni e Dom Joaquim. Enquanto a chave B é composta por Salto da Divisa, São João do Manteninha, Goiabeira e Itabira. Aliás, as equipes se enfrentam dentro dos grupos e as duas melhores de cada chave passam para a semifinal. Em seguida os vencedores das semifinais disputarão o título da competição.

Contando com enorme apoio da Secretaria de Educação de Caratinga através da Superintendência de Esportes, Istefam e toda sua comissão técnica tem dedicado os dias que antecedem a estreia a estudar adversários, traçar as melhores estratégias para uma competição de tiro curto e nível tão alto. A estreia será sábado ás 09:00 da manhã contra a forte equipe de Teófilo Otoni, 15 horas tem jogão contra Governador Valadares, pra fechar a primeira fase, um confronto decisivo com Dom Joaquim. Estaremos na torcida na certeza que seremos bem representados.