COLUNA ABRINDO O JOGO

Zé Antônio: Humildade e caráter

Esta semana estive na Superintendência Municipal de Esporte, Lazer e Turismo para cumprimentar pessoalmente meu amigo José Antônio pela nomeação para ocupar um cargo na diretoria de esportes da administração municipal. De origem humilde assim como a minha, coincidentemente do mesmo bairro Aparecida (antiga ‘rua do sal’) Zé Antônio chega para reforçar o time do departamento. Por ser um homem reconhecidamente experiente na “beirada do campo”, sua nomeação para um cargo administrativo surpreendeu a muita gente no meio esportivo. Afinal, estamos acostumados a ver o Zé no trabalho junto às escolinhas, tendo deixado um legado enorme no Fluminense do Sal, e mais recentemente, um brilhante trabalho nas categorias de base do Esporte Clube Caratinga, onde formou uma dupla de sucesso e sintonia com o técnico Silvanil “Nil”. Seu carisma junto aos garotos, sua habilidade e o fino trato junto aos pais, e principalmente seu prestígio junto a grandes clubes como: Atlético, Santos, América-MG, por exemplo, abriu portas para inúmeros garotos da região, realizarem o sonho de uma oportunidade num grande clube. Por tudo isso, a notícia de sua nomeação para um cargo administrativo, surpreendeu principalmente aquelas pessoas que o conhecem apenas de ouvir falar. Algumas pessoas até vieram me perguntar se acho que ele conseguirá desempenhar bem ás funções do cargo. Com toda sinceridade, minha resposta: NÃO SEI. Porém, a resposta não é essa por se tratar do Zé, fosse qualquer outro nome, fosse eu mesmo colocado para realizar uma função diferente daquela que estou acostumado, se perguntado se daria certo, responderia: NÃO SEI! Entretanto, pelo que conheço da dedicação, da vontade em acertar, e principalmente da humildade em perguntar, e procurar aprender que Zé Antônio sempre demonstrou, acho que a chance de conseguir desempenhar as funções do cargo são grandes. Principalmente se puder contar com o apoio e a colaboração daqueles que já estão a mais tempo. Estarei na torcida por ele, e a disposição sempre para colaborar, mesmo tendo minhas limitações de tempo, e conhecimento de como funciona administração pública na prática.

Respeito é bom e todo mundo gosta

Faço parte de uma geração que cresceu ouvindo a mãe dizer “Respeita os outros, principalmente os mais velhos” Dona Rita nunca abriu mão disso pra mim, ou minha saudosa irmã. Aí de mim se alguma pessoa mais velha reclamasse que faltei com respeito. Talvez por isso, quando vejo algum moleque faltando com respeito aos mais velhos, ‘dá vontade de bater de cinto dobrado’. Posto isto, infelizmente algumas pessoas estão confundindo direito de expressão, com “direito a agressão”. Direito a expressar opinião todos temos. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Aliás, desconfio muito das unanimidades. Mesmo tendo 25 anos de carreira completados em julho deste ano, atuando em três veículos de comunicação dos mais conceituados do interior mineiro, nem todo mundo vai gostar do meu trabalho. Certamente algumas pessoas irão discordar de minhas opiniões, outros questionarão minha competência. Isso faz parte da vida. Porém, o respeito ao ser humano é inegociável. Isto posto, qualquer pessoa tem total direito de discordar da nomeação do senhor Zé Antônio, tem até mesmo o direito (arrogante na minha opinião) de se achar mais competente e preparado que ele para tal cargo. Mas, parou por aí né. Ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de atacá-lo, agredi-lo, desrespeitar sua pessoa por não concordar com sua nomeação. Até porque, vivemos atualmente num mundo onde ás pessoas estão cada vez mais “corajosas” no mundo virtual. Se comportam como leões nas redes sociais, e gatinhos pessoalmente.

Em todo seu primeiro mandato, e até agora em seu segundo, posso contar nos dedos de uma mão só as vezes que estive pessoalmente com o prefeito. Mas, me atrevo a dizer que Zé Antônio foi uma escolha pessoal. Além disso, tenho absoluta certeza que um dos motivos que levou doutor Welington a colocá-lo no cargo, é sua integridade moral e seu caráter. Talvez algumas das pessoas que se julgam mais “competentes e preparadas” que ele, não tenha as qualidades que ele tem como pessoa. Embora honestidade seja uma obrigação de todos, infelizmente no cenário atual, é algo tão raro que quando encontramos alguém honesto, vira notícia de jornal.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com