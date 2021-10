COLUNA ABRINDO O JOGO

Metodologia CETTATIC: Uma ideia que deu certo

A CETTATIC foi criada em 2014, a intenção era criar uma metodologia de treinamento que pudesse colaborar de forma mais direta para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens praticantes de futsal e futebol. CETTATIC significa Centro de Treinamento Físico Técnico e Tático, Clayton Lopes fala da extensão da sua Academia, primeiro passo de futsal no início dos anos 2000, assim podendo atender no futsal e futebol, nos tempos atuais , futsal , futebol e fut 7 . Em parceria com alguns nomes relevantes nas modalidades citadas acima, já foi realizada clínicas e cursos online (tudo disponível no site www.cettatic.com.br), como e-book para adeptos ao Fut 7 que vem ganhando espaço e proporção gigantesca em todo Brasil . Após uma temporada super vitoriosa no norte de Minas, defendendo as cores do Saja futsal, o coach cettatic retornou a Caratinga e de março de 2020 até a data presente, o balanço é muito produtivo: Campeão da copa alterosa esporte Fut 7 sub 12, Campeão AABB CUP Futebol de base sub 13, campeão Copa Leste futsal sub 09 (Governador Valadares), campeão Copa Leste futebol sub 13 ( Ubaporanga), campeão AAB CUP Futebol Amador . Aprovação do aluno soccer cettatic: Emanuel Oliveira nascido no ano de 2007, mais que o período em treinamento no projeto de performance, foi o coach cettatic quem intermediou a avaliação do atleta.

Clayton Lopes agradece a família por todo apoio em sua trajetória e dedica o sucesso a sua mãe Noraney Lopes e a seu irmão Cleuber (O Bim). Através dos resultados comprovados, o coach fechou contrato com a seleção de Fut 7 do vale do aço para o Brasileiro de Fut7. Copa do Brasil e Mineiro da modalidade estão no calendário também, Clayton Lopes agradece imensamente aos seus apoiadores particulares, vereador Ramon Alacrino e o empresário Tolentino da SP Rede Sports.

O caratinguense está com a agenda cheia e volta a representar três cidades diferentes em modalidades distintas, futsal em Teófilo Otoni, Fut 7 em Ipatinga. Clayton Lopes assinou recentemente para comandar o sub 15 do Democrata GV no campeonato Mineiro da categoria, cujo objetivo é classificar o time para o “Brasileirinho” com início marcado para 15 de Novembro. O treinador segue buscando novos talentos em toda região na esperança de fazer grande trabalho na Pantera. Além disso, seu projeto SOCCER CETTATIC e futebol amador em Caratinga tem crescido muito Filho de Caratinga, tem ganhado cada vez mais espaço em todo estado. Torço para que tenhamos esse trabalho mais efetivo em nossa cidade.

Copa Distrital começou com chuva

O domingo, dia 17, marcou a primeira rodada da Copa Distrital de Caratinga. A tradicional competição esteve ameaçada pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia da COVID-19. Porém, mesmo com um certo atraso, tivemos bola rolando. Com oito equipes na disputa em duas categorias, aspirantes e titulares, a expectativa é de muito equilíbrio, mesmo tendo alguns times com mais poder de investimentos que outros. O domingo chuvoso na região, não colaborou com alguns campos. Mas, ainda assim, tivemos “chuva de gols”: Amatonense 5 a 1 Vila Nova Sapucaia nos titulares e 2 a 1 nos aspirantes. O Patrocínio empatou em 0 a 0 nos aspirantes com União do Lage, e venceu nos titulares por 4 a 1. O Dom Lara venceu o América de a Efigênia por 1 a 0 nos aspirantes e 3 a 0 nos titulares. Fechando a rodada, União de Santo Antônio venceu nos aspirantes por 1 a 0, e 3 a 0 nos titulares.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com