COLUNA ABRINDO O JOGO

Partiu! Fazenda Maricota

Mais que um esporte, uma verdadeira paixão. Adrenalina, suor, coragem, espírito competitivo e uma sensação enorme de liberdade. Assim pode-se definir o motocross. Caratinga sempre foi um celeiro de grandes pilotos. Natan Azevedo, Joesman, Marcus Vinícius são três dos grandes nomes do esporte. Mas, uma nova geração super talentosa já está dando show. Neste domingo dia 17, os apaixonados pelo ronco dos motores, tem um encontro marcado na tradicional Fazenda Maricota, propriedade da família Ribeiro de Sá. A propriedade fica localizada nas proximidades do Aeroporto de Caratinga. Conhecida pela grande produção de café de qualidade, neste final de semana, a fazenda será palco de vários pilotos que prometem dar show sobre duas rodas. O 1º Cross Country Fazenda Maricota irá reunir uma galera irada que irão competir em oito categorias: Nacional A, Nacional B, Importada A, Importada B, Feminina, Over 40, Mirim e Mix. Pilotos de diversas regiões do estado já garantiram presença se inscrevendo através do site: www.braw.com.br/informativo. A promessa é de disputa acirrada em todas as categorias. O circuito foi pensado com todo carinho, para garantir uma competição segura, porém, sem deixar de lado a adrenalina que o esporte pede. Além disso, a bela paisagem da localidade será uma atração a mais. Preparem os motores, chame a galera, pode ter certeza que o chão da Maricota vai tremer.

Copa Distrital: Vai começar

Finalmente chegou a hora a competição mais esperada pelos times dos distritos de Caratinga vai começar. Domingo a bola vai rolar para a primeira rodada da 36ª edição da Copa Distrital. Por causa da pandemia da COVID 19, ano passado o Departamento de Esportes da prefeitura não promoveu a competição. Este ano, com a vacinação avançando, os números de contaminação diminuindo, decidiram que era a hora da bola rolar. Embora algumas equipes tradicionais tenham preferido ficar de fora por causa do tempo curto para um planejamento, oito times toparam o desafio e começam neste domingo a disputa pelo cobiçado título de campeão da Copa Distrital. Quando perguntamos sobre favoritismo, mesmo aqueles dirigentes e jogadores que assumem, fazem questão de deixar claro que esperam uma copa muito equilibrada. Dom Lara, Patrocínio, são os maiores ganhadores entre todos que estrão na disputa. Porém, União de Santo Antônio, Amatonense, Vila Nova de Sapucaia, União do Lage de Santa Luzia, Santa Efigênia e Atlético de Dom Modesto montaram times competitivos e prometem brigar pelo título. Confira a tabela:

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com